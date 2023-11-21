Недавно женившийся Зангар Нуртас рассказал, почему отложил свадебное путешествие (видео)

Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса, недавно женившийся во второй раз, рассказал в программе Revue News, почему сейчас не может поехать в свадебное путешествие с супругой.

Неделю назад Нуртас и Гульзира Айдарбековы, родители Кайрата Нуртаса, устроили пышную свадьбу младшему сыну Зангару. Члены семьи и гости рассказали, как прошло торжество.

Зангар поведал о казусах, которые были на тое. В день свадьбы жених оказался без свадебного костюма.

"В этом ателье шили также костюмы моей маме, брату Кайрату. Видимо, швеи не успевали и мой костюм достался мне в день свадьбы за 4 часа до начала тоя. Он мне оказался мал. Пришлось выехать в город и взять в аренду костюм. Но он оказался великолепен", - отметил Зангар.

Он также признался, что его жена попросила на махр.

"Она попросила золото, но не дешевое, его можно купить только в Дубае", - признался он.

Свадебное путешествие Зангар и Индира решили отложить.

"Медовый месяц у нас будет позже. Сейчас есть дела. Мы скоро отправимся с Индирой в Китай по работе", - рассказал молодой человек.