Недавно женившийся Зангар Нуртас рассказал, почему отложил свадебное путешествие (видео)
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Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса, недавно женившийся во второй раз, рассказал в программе Revue News, почему сейчас не может поехать в свадебное путешествие с супругой.
Неделю назад Нуртас и Гульзира Айдарбековы, родители Кайрата Нуртаса, устроили пышную свадьбу младшему сыну Зангару. Члены семьи и гости рассказали, как прошло торжество.
Зангар поведал о казусах, которые были на тое. В день свадьбы жених оказался без свадебного костюма.
"В этом ателье шили также костюмы моей маме, брату Кайрату. Видимо, швеи не успевали и мой костюм достался мне в день свадьбы за 4 часа до начала тоя. Он мне оказался мал. Пришлось выехать в город и взять в аренду костюм. Но он оказался великолепен", - отметил Зангар.
Он также признался, что его жена попросила на махр.
"Она попросила золото, но не дешевое, его можно купить только в Дубае", - признался он.
Свадебное путешествие Зангар и Индира решили отложить.
"Медовый месяц у нас будет позже. Сейчас есть дела. Мы скоро отправимся с Индирой в Китай по работе", - рассказал молодой человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046860-nedavno-zhenivshiysya-zangar-nurtas-rasskazal-pochemu-otlozhil-svadebnoe-puteshestvie-video/