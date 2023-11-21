Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Недавно женившийся Зангар Нуртас рассказал, почему отложил свадебное путешествие (видео)

Опубликовано:

Зангар Нуртас с избранницей
Зангар Нуртас с избранницей. Фото: instagram.com/zangaar

Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса, недавно женившийся во второй раз, рассказал в программе Revue News, почему сейчас не может поехать в свадебное путешествие с супругой.

Неделю назад Нуртас и Гульзира Айдарбековы, родители Кайрата Нуртаса, устроили пышную свадьбу младшему сыну Зангару. Члены семьи и гости рассказали, как прошло торжество.

Зангар поведал о казусах, которые были на тое. В день свадьбы жених оказался без свадебного костюма.

"В этом ателье шили также костюмы моей маме, брату Кайрату. Видимо, швеи не успевали и мой костюм достался мне в день свадьбы за 4 часа до начала тоя. Он мне оказался мал. Пришлось выехать в город и взять в аренду костюм. Но он оказался великолепен", - отметил Зангар.

Он также признался, что его жена попросила на махр.

"Она попросила золото, но не дешевое, его можно купить только в Дубае", - признался он.

Свадебное путешествие Зангар и Индира решили отложить.

"Медовый месяц у нас будет позже. Сейчас есть дела. Мы скоро отправимся с Индирой в Китай по работе", - рассказал молодой человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046860-nedavno-zhenivshiysya-zangar-nurtas-rasskazal-pochemu-otlozhil-svadebnoe-puteshestvie-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.