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"Пугающе точная работа": Киркорову подарили реалистичную куклу Пугачевой (фото, видео)

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Кукла Аллы Пугачевой
Кукла Аллы Пугачевой. Фото: instagram.com/emelyanenko_art_doll

Филиппу Киркорову преподнесли необычный подарок прямо на красной дорожке. Исполнителю вручили реалистичную куклу Аллы Пугачевой - момент Киркоров опубликовал в Instagram, передает NUR.KZ.

Филипп Киркоров был шокирован прямо на красной дорожке. Поп-королю подарили реалистичную куклу его бывшей супруги, певицы Аллы Пугачевой. Презент вручил создатель куклы, Владимир Емельяненко. Момент попал на видео - реакция Киркорова была очень яркой.

"Боже, это вы такое создали? Как похоже! Какая красота!" - говорит на видео Филипп.

Позже, переварив все эмоции, исполнитель хита "Цвет настроения синий" опубликовал свои мысли в Instagram.

"Великие артисты обладают определенной магией. Они, даже не зная или не позируя художнику, начинают вести его, помогать в создании своего портрета, статуи или даже кукол. Удивительно тонкая и пугающе точная работа", - пишет Киркоров.

56-летний певец оставил постскриптум, предвосхищая какую-либо негативную реакцию.

"И да, я уже даже предвижу шутки и мемы на эту тему. Боялся бы их, ничего бы в своей жизни не делал", - заключил Филипп Бедросович.

Реакция пользователей Сети действительно получилась неоднозначная. Кто-то восхищался как сходством куклы, так и трепетным отношением Киркорова к Пугачевой. Другие, однако, решили, что искусственная Пугачева вовсе не похожа на настоящую.

"Великая Алла Пугачева, она даже в образе куклы настоящая королева", "Это Лобода? Зачем так непохоже делать?", "Прекрасная работа талантливого мастера", "Зачем этот цирк?", "Не похожа вообще, только рыжие волосы и балахон ее", "Кому, как не Филиппу знать, похожа Алла или нет. Спасибо за твое отношение к Пугачевой", - пишут в комментариях.

Недавно Филипп Киркоров развеселил Сеть танцем в Китае.

Также мы писали, что покинувшая Россию Алла Пугачева обратилась к недоброжелателям в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049337-pugayusche-tochnaya-rabota-kirkorovu-podarili-realistichnuyu-kuklu-pugachevoy-foto-video/

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