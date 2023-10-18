"Парень без возраста": улетевший в Китай 56-летний Киркоров развеселил своим танцем

Народный артист России Филипп Киркоров улетел в Китай, откуда поделился забавным видео. Его зажигательный танец бурно обсудили пользователи соцсети, передает NUR.KZ.

56-летний артист зарядил позитивом свою аудиторию, станцевав на камеру.

"Больше энергии. Зарядил батарейки шопингом, прогулками по Шэнчжэню", - написал он.

"Чтоб я так отжигала в 56", "Какой зажигательный танец, Филипп! Позитива вам каждый день!", "Спасибо за прекрасное настроение, обожаю тебя", "Кайфовый, мне такой Фил больше нравится", "Парень без возраста", "Танцор диско", - оставили свои комментарии фолловеры.

Но были озвучены и другие, не столь лестные, отзывы.

"Что с ним? Кондратий бьет?", "На шпильках было бы круче", "Испанский стыд", "Зачем я это увидела? Сотру из памяти", - высказались комментаторы.

Недавно Киркоров заявил, что состоит в отношениях.