"Семья - мое богатство": AYREE показала теплое фото с родителями

Казахстанская певица AYREE показала фото с родителями в своем Instagram-аккаунте. Подписчики умилились теплому снимку и пожелали счастья ее семье, передает NUR.KZ.

"Моя семья - мое богатство. Благодарю Всевышнего", - написала певица. Она показала теплое фото с родителями, которое не могло не умилить пользователей соцсети.

"Смотрела ваше интервью, расплакалась, вы такая сильная девушка. Очень желаю вашей семье и вам здоровья и благополучия", "Такие светлые лица у ваших родителей, видно, что они любят друг друга и так похожи друг на друга", "Благополучия вашей дружной семье", "Вы похожи на папу", "Замечательная семья", - написали ей фанаты.

Напомним, AYREE рассказала о разводе и рождении особенного ребенка. Она также ответила хейтерам, что вовсе не та девушка, что будет сидеть дома и заниматься хозяйством.