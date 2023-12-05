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30 лет независимости Казахстана

"Семья - мое богатство": AYREE показала теплое фото с родителями

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AYREE
AYREE. Фото: instagram.com/ayreeofficial

Казахстанская певица AYREE показала фото с родителями в своем Instagram-аккаунте. Подписчики умилились теплому снимку и пожелали счастья ее семье, передает NUR.KZ.

"Моя семья - мое богатство. Благодарю Всевышнего", - написала певица. Она показала теплое фото с родителями, которое не могло не умилить пользователей соцсети.

"Смотрела ваше интервью, расплакалась, вы такая сильная девушка. Очень желаю вашей семье и вам здоровья и благополучия", "Такие светлые лица у ваших родителей, видно, что они любят друг друга и так похожи друг на друга", "Благополучия вашей дружной семье", "Вы похожи на папу", "Замечательная семья", - написали ей фанаты.

Напомним, AYREE рассказала о разводе и рождении особенного ребенка. Она также ответила хейтерам, что вовсе не та девушка, что будет сидеть дома и заниматься хозяйством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049241-semya-moe-bogatstvo-ayree-pokazala-teploe-foto-s-roditelyami/

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