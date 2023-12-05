Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Время - деньги": Фариза Тореали сравнила менталитет казахстанцев и американцев

Опубликовано:

Фариза Тореали
Фариза Тореали. Фото: instagram.com/farizatoreali

Младшая сестра Торегали Тореали вспомнила время, когда они с супругом Дарханом Нортаевым уезжали на учебу в США. Фариза поделилась впечатлениями и уроками тех времен в Instagram, передает NUR.KZ.

Фариза Тореали порефлексировала о жизни в США. Младшая сестра Торегали Тореали рассказала в историях Instagram, как их с супругом изменила Америка. Начала блогерша с самых первых испытаний - поиска квартиры в аренду.

"Их люди очень пунктуальны и у них плотный график. Когда ищешь квартиру, ты не можешь просто пойти и посмотреть вариант. Все визиты планируются заранее, назначается конкретный день. Одному Всевышнему известно, через сколько недель это может произойти", - вспоминает Фариза.

"Даже если тебе понравилась квартира, въехать в нее быстро не получится. Даже если там никто не живет и нет мебели. Обустройство занимает множество дней. Потом назначаешь дату въезда. Для окончания любого дела нужно назначать запись. Чтобы сделать любое такое движение самостоятельно, вы будете ждать на телефоне минимум час", - говорит Тореали. Девушка отметила, что это далеко не все нюансы, связанные с жилищным вопросом.

Рассказала Фариза и о темпе жизни в США.

"Места, где подают завтраки, закрываются к полудню, работают они с 5-6 утра. Проспал - останешься без завтрака, потому что здесь все по расписанию. Мест по типу "завтраки целый день", как у нас, крайне мало", - рассказывает блогер.

"Поначалу мы ко всему относились довольно просто, какие-то дела и вовсе могли отложить на потом. Но все это приводило к штрафам, потере нервов, времени и денег", - говорит Фариза.

Так, Фариза Тореали пришла к главному выводу: в США время - деньги.

"Американцы ценят время друг друга, уважают друг друга, не опаздывают, по сути, просто соблюдают те же правила, которые знают все. На этих правилах строится их менталитет. И откуда он взялся? Мы говорим фразу "казахи всегда опаздывают", даже если это шутка, и считаем это нормой. Как мы можем быстро достичь своих целей? Как добиться жизни нашей мечты? Нельзя откладывать жизнь на потом", - пришла к выводу сестра знаменитого музыканта.

Сторис Фаризы Тореали
Сторис Фаризы Тореали. Скрин: instagram.com/farizatoreali

Недавно блогершу испугали медики - у Фаризы подозревали опухоль. Страшный диагноз, однако, не подтвердился. Она публиковала фото на больничной койке и рассказывала о состоянии здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049233-vremya-dengi-fariza-toreali-sravnila-mentalitet-kazahstantsev-i-amerikantsev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.