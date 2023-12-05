"Время - деньги": Фариза Тореали сравнила менталитет казахстанцев и американцев

Младшая сестра Торегали Тореали вспомнила время, когда они с супругом Дарханом Нортаевым уезжали на учебу в США. Фариза поделилась впечатлениями и уроками тех времен в Instagram, передает NUR.KZ.

Фариза Тореали порефлексировала о жизни в США. Младшая сестра Торегали Тореали рассказала в историях Instagram, как их с супругом изменила Америка. Начала блогерша с самых первых испытаний - поиска квартиры в аренду.

"Их люди очень пунктуальны и у них плотный график. Когда ищешь квартиру, ты не можешь просто пойти и посмотреть вариант. Все визиты планируются заранее, назначается конкретный день. Одному Всевышнему известно, через сколько недель это может произойти", - вспоминает Фариза.

"Даже если тебе понравилась квартира, въехать в нее быстро не получится. Даже если там никто не живет и нет мебели. Обустройство занимает множество дней. Потом назначаешь дату въезда. Для окончания любого дела нужно назначать запись. Чтобы сделать любое такое движение самостоятельно, вы будете ждать на телефоне минимум час", - говорит Тореали. Девушка отметила, что это далеко не все нюансы, связанные с жилищным вопросом.

Рассказала Фариза и о темпе жизни в США.

"Места, где подают завтраки, закрываются к полудню, работают они с 5-6 утра. Проспал - останешься без завтрака, потому что здесь все по расписанию. Мест по типу "завтраки целый день", как у нас, крайне мало", - рассказывает блогер.

"Поначалу мы ко всему относились довольно просто, какие-то дела и вовсе могли отложить на потом. Но все это приводило к штрафам, потере нервов, времени и денег", - говорит Фариза.

Так, Фариза Тореали пришла к главному выводу: в США время - деньги.

"Американцы ценят время друг друга, уважают друг друга, не опаздывают, по сути, просто соблюдают те же правила, которые знают все. На этих правилах строится их менталитет. И откуда он взялся? Мы говорим фразу "казахи всегда опаздывают", даже если это шутка, и считаем это нормой. Как мы можем быстро достичь своих целей? Как добиться жизни нашей мечты? Нельзя откладывать жизнь на потом", - пришла к выводу сестра знаменитого музыканта.

Сторис Фаризы Тореали. Скрин: instagram.com/farizatoreali

Недавно блогершу испугали медики - у Фаризы подозревали опухоль. Страшный диагноз, однако, не подтвердился. Она публиковала фото на больничной койке и рассказывала о состоянии здоровья.