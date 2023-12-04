"Делаю выводы и иду дальше": Макпал Исабекова рассказала, как реагирует на подлость
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Казахстанская певица и актриса Макпал Исабекова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала, как реагирует на подлые поступки людей, передает NUR.KZ.
"Все зависит от ситуации и от человека. Я вообще редко, когда могу промолчать, если человек близкий, дорог мне, я не могу держать в себе недоговоренность.
Предпочитаю сказать и отпустить, чем копить и гневаться внутри. Если знаю, что человек способен понять или как минимум прорефлексировать на эту тему после.
Если это рецидиц, то я просто отдаляюсь и свожу общение к минимуму. Если же это люди посторонние, чужие, то у меня нет никаких ожиданий, их подлость - это их карма, я делаю выводы и иду дальше", - призналась певица.
А кое-кто из подписчиков попросил у Макпал прощения за то, что думал о ней плохо.
"Все, что вы видите во мне - это не мое, это ваше. Мое - это то, что я вижу в вас", - написала Макпал фразу известного писателя Эриха Марии Ремарка в ответ.
Ранее Макпал Исабекова рассказала, что они с мужем живут в разных городах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049067-delayu-vyvody-i-idu-dalshe-makpal-isabekova-rasskazala-kak-reagiruet-na-podlost/