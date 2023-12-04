"Делаю выводы и иду дальше": Макпал Исабекова рассказала, как реагирует на подлость

Казахстанская певица и актриса Макпал Исабекова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала, как реагирует на подлые поступки людей, передает NUR.KZ.

"Все зависит от ситуации и от человека. Я вообще редко, когда могу промолчать, если человек близкий, дорог мне, я не могу держать в себе недоговоренность.

Предпочитаю сказать и отпустить, чем копить и гневаться внутри. Если знаю, что человек способен понять или как минимум прорефлексировать на эту тему после.

Если это рецидиц, то я просто отдаляюсь и свожу общение к минимуму. Если же это люди посторонние, чужие, то у меня нет никаких ожиданий, их подлость - это их карма, я делаю выводы и иду дальше", - призналась певица.

А кое-кто из подписчиков попросил у Макпал прощения за то, что думал о ней плохо.

"Все, что вы видите во мне - это не мое, это ваше. Мое - это то, что я вижу в вас", - написала Макпал фразу известного писателя Эриха Марии Ремарка в ответ.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Ранее Макпал Исабекова рассказала, что они с мужем живут в разных городах.