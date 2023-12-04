Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Делаю выводы и иду дальше": Макпал Исабекова рассказала, как реагирует на подлость

Опубликовано:

Певица Макпал Исабекова
Певица Макпал Исабекова: instagram.com / makosyai

Казахстанская певица и актриса Макпал Исабекова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала, как реагирует на подлые поступки людей, передает NUR.KZ.

"Все зависит от ситуации и от человека. Я вообще редко, когда могу промолчать, если человек близкий, дорог мне, я не могу держать в себе недоговоренность.

Предпочитаю сказать и отпустить, чем копить и гневаться внутри. Если знаю, что человек способен понять или как минимум прорефлексировать на эту тему после.

Если это рецидиц, то я просто отдаляюсь и свожу общение к минимуму. Если же это люди посторонние, чужие, то у меня нет никаких ожиданий, их подлость - это их карма, я делаю выводы и иду дальше", - призналась певица.

А кое-кто из подписчиков попросил у Макпал прощения за то, что думал о ней плохо.

"Все, что вы видите во мне - это не мое, это ваше. Мое - это то, что я вижу в вас", - написала Макпал фразу известного писателя Эриха Марии Ремарка в ответ.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Ранее Макпал Исабекова рассказала, что они с мужем живут в разных городах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049067-delayu-vyvody-i-idu-dalshe-makpal-isabekova-rasskazala-kak-reagiruet-na-podlost/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.