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"Мое сердце сразу екнуло": Айым Сейтметова рассказала, как познакомилась с мужем (видео)

Опубликовано:

Айым Сейтметова с мужем
Айым Сейтметова с мужем. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова рассказала в интервью Айнур Ильясовой в подкасте "Mom’sкий әңгіме", как познакомилась с мужем. Она также призналась, что для них не зазорно обращаться к психологу, когда возникают проблемы.

"История нашего знакомства очень даже романтическая, я считаю. У меня сломалась машина, я ехала по трассе и у меня колесо лопнуло, после этого что-то гремело, я пишу в Инстаграме, что я как сильная и независимая женщина сама ремонтирую свою машину, мол, где это можно сделать. И в директе почти 150 человек мне скинули аккаунт одного автосервиса. Я поехала туда", - начала свой рассказ Айым.

Оказалось, что советчиками были подписчики Талгата, по его распоряжению девушке отремонтировали авто бесплатно. Он позвонил ей после и сказал, что просто хотел помочь. Айым также рассказала, что брак с Талгатом ей был предсказан.

"Я хотела разобраться в личной жизни и пошла к провидице. Она сказала, что я знаю человека, который предначертан мне судьбой, что он будет трепетно относиться ко мне и мы будем жить-не тужить. Я тогда подумала вообще о другом человеке. Но оказалось, что она имела в виду наше знакомство по телефону", - продолжила она.

Айым снова пришлось поехать на СТО из-за новой поломки авто. Тогда они наконец встретились.

"Он с иголочки оделся, а я ожидала увидеть взрослого мужчину, с животом, потому что голос у него был такой низкий. А тут молодой парень тридцати лет.

А я приехала в спортивке без мейкапа, волосы в пучок собрала, раскрасневшаяся, лето было, жарко очень. Когда я его увидела, то хотела убежать, мне было так неудобно представляться человеку в таком виде.

Так мы познакомились, видно было, что он тоже нервничал. Мы с ним классно поговорили. Мое сердце сразу екнуло. И в тот момент я поняла, что в воздухе что-то витало", - призналась актриса.

Айым отметила, что трудностей с тем, что муж старше нее на 10 лет, не возникает.

"Ходить к семейному психологу для нас не зазорно, потому что большинство мужчин его поколения не понимают этого. А он порой сам предлагает сходить к психологу, если есть тупик.

Всегда все инициативы сохранить семью исходят от него, он всегда все улавливает, старается меня успокоить и сказать, что нам нужно предпринять. Возможно, я еще не сильно повзрослела, но я к этому иду", - рассказала она.

Отметим, что в марте прошлого года Айым Сейтметова впервые стала мамой. У пары родилась дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048576-moe-serdtse-srazu-eknulo-ayym-seytmetova-rasskazala-kak-poznakomilas-s-muzhem-video/

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