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Жена футболиста Тарасова ответила, "почему она рожает"

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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94

Анастасия Костенко ответила на один из самых популярных вопросов от ее подписчиков. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова в настоящий момент беременна четвертым ребенком, передает NUR.KZ.

Участница конкурса "Мисс Мира" прокомментировала часто задаваемый вопрос - для чего ей так часто рожать. Анастасия Костенко ответила ироничным роликом в Instagram.

"Я не хочу работать", - поется в песне, сопровождающей видео.

Это все шутки, однако, в подписи к публикации модель дала довольно серьезный, развернутый ответ. Сподвиг ее на это прошедший День матери. Костенко признается - детей и материнство она любит, несмотря на сложности.

"Да, от бессонницы и бессилия иногда хочется взвыть, но все это временно и растворяется в череде положительных событий, связанных с детьми. Этот праздник - напоминание о важном статусе в жизни женщины. Именно мы приводим в наш мир детей. Неважно каким способом, главное - услышать робкое, ласковое и нежное «мама»", - считает Анастасия.

По мнению супруги футболиста Тарасова, ценность матери должна вспоминаться не только по праздникам, но и каждый день.

"Ужасно, когда женщины обесценивают это, это все не от счастливой жизни. Прекрасно, что есть возможность это исправить. Кто, если не Я? (относится к каждому) И если и дана свыше какая-то миссия, то я счастлива, что одна из них - становление мамой и возможность делиться опытом, как оставаться счастливой, самодостаточной, заниматься любимыми детьми и делом по душе", - заключила Костенко.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают троих детей - Милану, Еву и Алексея. Сейчас пара в ожидании появления на свет четвертого ребенка. Недавно беременную Костенко раскритиковали за слишком откровенную фотосессию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047785-zhena-futbolista-tarasova-otvetila-pochemu-ona-rozhaet/

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