"Как-то неуместно": беременную жену футболиста Тарасова раскритиковали за откровенный образ (видео)

Анастасия Костенко готовится стать мамой в четвертый раз. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова решила устроить съемку в откровенном образе. В Сети идею не оценили, передает NUR.KZ.

Российская модель Костенко на 26-й неделе беременности решила запечатлеть округлившийся живот яркой фотосессией. Бэкстэйджем Анастасия поделилась в Instagram - мать троих детей надела кружевные трусики поверх колготок и позировала в бюстгальтере и розовом пиджаке.

"Продолжаю наслаждаться беременностью и экспериментировать с образами (ну, то есть, радовать людей с прекрасным и тонким чувством стиля и раздражать невеж)", - подписала публикацию модель.

И действительно, в комментариях нашлись и те, и другие. Одни восхищались образом многодетной мамы, другие ругали Анастасию за чрезмерную откровенность.

"Без обид, но чуть вульгарно", "Ужасная идея", "А я хотела сказать "Какой классный образ", а тут все какие-то непонимающие собрались", "Как-то неуместно для беременной", "Не понимаю, зачем выкладывать себя вот так вот", "Вы красавица, а этого не нужно стесняться", - разделились на два лагеря подписчицы Костенко.

Напомним, о своей беременности участница конкурса "Мисс мира-2014" сообщила в сентябре. Костенко и Тарасов станут родителями в четвертый раз.