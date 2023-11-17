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"Как-то неуместно": беременную жену футболиста Тарасова раскритиковали за откровенный образ (видео)

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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94

Анастасия Костенко готовится стать мамой в четвертый раз. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова решила устроить съемку в откровенном образе. В Сети идею не оценили, передает NUR.KZ.

Российская модель Костенко на 26-й неделе беременности решила запечатлеть округлившийся живот яркой фотосессией. Бэкстэйджем Анастасия поделилась в Instagram - мать троих детей надела кружевные трусики поверх колготок и позировала в бюстгальтере и розовом пиджаке.

"Продолжаю наслаждаться беременностью и экспериментировать с образами (ну, то есть, радовать людей с прекрасным и тонким чувством стиля и раздражать невеж)", - подписала публикацию модель.

И действительно, в комментариях нашлись и те, и другие. Одни восхищались образом многодетной мамы, другие ругали Анастасию за чрезмерную откровенность.

"Без обид, но чуть вульгарно", "Ужасная идея", "А я хотела сказать "Какой классный образ", а тут все какие-то непонимающие собрались", "Как-то неуместно для беременной", "Не понимаю, зачем выкладывать себя вот так вот", "Вы красавица, а этого не нужно стесняться", - разделились на два лагеря подписчицы Костенко.

Напомним, о своей беременности участница конкурса "Мисс мира-2014" сообщила в сентябре. Костенко и Тарасов станут родителями в четвертый раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046238-kak-to-neumestno-beremennuyu-zhenu-futbolista-tarasova-raskritikovali-za-otkrovennyy-obraz-video/

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