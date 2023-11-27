Главный герой фильма "Лед" сыграл пышную свадьбу (видео)

Александр Петров, известный по фильму "Лед", женился. Избранницей актера стала 22-летняя Виктория Антонова. Кадры с пышной свадьбы Петров показал в Instagram, передает NUR.KZ.

Александр Петров и Виктория Антонова скромно расписались в сентябре этого года. Свадьба, однако, получилась пышной - актер опубликовал видеонарезку с торжества в своем Instagram-аккаунте.

"Саша+Вика", - подписал публикацию Петров. Эта же надпись украсила и пиджак звезды фильма "Лед".

На свадьбе, судя по кадрам, присутствовало несколько сотен человек, среди которых было множество знаменитых гостей. Как пишет kp.ru, стоимость роскошной свадьбы актера по разным данным оценивается от 15 до 25 млн рублей. Торжество, рассчитанное на 250 человек, прошло в Подмосковье.

34-летний Александр Петров известен по главной роли в фильме "Лед". Он также снимался в картине "Фарца" и сериале "Обнимая небо". Избранница актера, Виктория Антонова, младше его на 12 лет - сообщается, что на момент бракосочетания пара была знакома всего лишь несколько месяцев.