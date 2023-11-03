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"Глаза сияют": Клава Кока улетела на Мальдивы с возлюбленным

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Клава Кока
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская исполнительница Клава Кока поделилась в Instagram фото с отдыха на Мальдивах, куда улетела спонтанно. Певица отметила, что находится на райских островах не в первый раз, но в этот раз все по-особенному, передает NUR.KZ.

Девушка призналась, что прилетела на Мальдивы в четвертый раз, но впервые с любимым человеком. Клава отдыхает на островах в компании блогера Александра Поверина.

С ним она познакомилась на шоу "Сердце Клавы", где искала настоящую любовь среди участников проекта. Клава выбрала Александра. Молодые люди встречаются уже 4 месяца, пишет Газета.ru.

Сторис Клавы Коки
Сторис Клавы Коки. Скрин: instagram.com/klavacoca

Фанаты отметили, что Клава выглядит на фото очень счастливой, и пожелали ей хорошего отдыха.

"Ты просто богиня любви", "Какая же ты счастливая", "Чувствуется, когда ты по-настоящему счастлива, глаза сияют", "Клава хорошеет на глазах", "Такая воздушная", "Тот случай, когда парень умеет нормально фоткать", "На всех фото безумно красивая", "Что может быть прекраснее твоих глаз? Твоя душа", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043922-glaza-siyayut-klava-koka-uletela-na-maldivy-s-vozlyublennym/

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