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"С такими фотками не замерзнешь": Ляйсан Утяшева снялась в шубе в ванной

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Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева выложила в соцсети фото в шубе в ванной. Поклонники оценили необычный образ звезды, передает NUR.KZ.

Пост с фотографиями появилась на странице гимнастки в Instagram. На кадрах Утяшева позирует в шубе.

На первом снимке женщина сидит на бортике ванной, закинув ногу на ногу, а на втором – уже лежит в ванне все в той же шубе.

"А у вас уже включили отопление?" – игриво подписала она публикацию.

В комментариях подписчики осыпали звезду комплиментами.

"Прекрасная Ляйсан", "Красиво как, и шуба – бомба!", "С такими фотками не замерзнешь", "Ты самая прекрасная удивительная чудесная красивая девушка", "Да вам отопление не нужно, в такой шубе можно на крайний север", "Потрясающе красивая", – написали пользователи.

Добавим, как пишет "Газета.ru", Ляйсан Утяшева родилась 28 июня 1985 года в селе Раевский в Башкирии. По ее словам, по национальности она наполовину башкирка, также в ней есть татарская, польская и русская кровь.

В четыре года Ляйсан начала заниматься художественной гимнастикой. С 12 лет тренировалась в Москве, с 2002 года – под руководством Ирины Винер.

Самые значительные спортивные достижения Утяшевой пришлись на 2001 и 2002 годы: она победила во всех шести дисциплинах на этапе Кубка мира в Берлине, выиграла золото чемпионата мира в Мадриде в командном первенстве, заняла второе место на международном турнире в Словении и стала победительницей Юношеских игр в Москве в многоборье и соревнованиях с мячом, скакалкой и булавой.

В сентябре 2002 года во время показательных выступлений она неудачно приземлилась и после этого начала жаловаться на боли в ступне. Только в декабре врачи смогли выявить проблему и поставить диагноз: множественные переломы ладьевидной кости.

В 2004 году в составе сборной России она стала чемпионкой Европы в командном первенстве. Через два года у Утяшевой во время тренировки "вылетело" колено, и после этого она приняла решение завершить спортивную карьеру.

В 2012 году Ляйсан Утяшева вышла замуж за комика и шоумена Павла Волю. У пары двое детей – Роберт и София.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2040665-s-takimi-fotkami-ne-zamerznesh-lyaysan-utyasheva-snyalas-v-shube-v-vannoy/

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