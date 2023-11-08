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"Шедевр": фото 38-летней Катерины Шпицы в нижнем белье оценили фанаты

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Катерина Шпица
Катерина Шпица. Фото: instagram.com/katerinashpitsa

38-летняя российская актриса Катерина Шпица поделилась в соцсети фото, на котором запечатлелась в кружевном белье и тут же получила восторженные отзывы фанатов, передает NUR.KZ.

Катерина порассуждала о молодости.

"Даже не знаю, чего это меня так прет, то ли цифра 8 очень нравится, то ли 38 попугаев покоя не дают, то ли 2 года до сорока - это все же не год… Вообще, не скрываю, что слегка переживаю за молодость, перестающую быть безусловной", - написала она.

Звезда фильмов "Поддубный" и "Казанова" отметила, что можно выглядеть хорошо в любом возрасте.

"Я теперь усиленно аккумулирую впрок всю мудрость многовековую, чтоб позднее было легче принимать возраст.

И да избавит меня коллективно-бессознательная пра-прамать от соблазна качнуть гиалурона, кольнуть токсина и подтянуть, подрезав (только фотошоп, о великая, не отнимай).

Потом, точно знаю, будет так: 40 - это еще не 50, 50 - это еще не 60, и так далее. Моей маме скоро 70, и она активная красавица, так что я знаю, как бывает по-хорошему!" - продолжила актриса.

Она также отметила, что считает "одним из индикаторов женской зрелости - ее отношение к сексуальности".

"Короче, как можно раньше надо узреть себя с мужчиной в балансе, насладиться гармонией равноценности", - написала она.

Фанаты оценили и ее пост и соблазнительное фото.

"Про сексуальность очень мудро сказали", "Замечательно, когда женщина не только прекрасна, но и умна", "Катя, вы сейчас в прекрасном возрасте! А дальше еще круче, поверьте", "Катя, как увидели вас в фильме "Поддубный", влюбились в вас с мужем без памяти", "Чрезвычайно красивая девушка", "Отлично снято, шедевр", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044694-shedevr-foto-38-letney-kateriny-shpitsy-v-nizhnem-bele-otsenili-fanaty/

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