"А почему бы и нет?!": 57-летнюю Шахизаду позвали замуж в четвертый раз
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Казахстанская певица Шахизада рассказала в Instagram, что получила неожиданное предложение от поклонника. Мужчина заявил, что готов на ней незамедлительно жениться, передает NUR.KZ.
Напомним, весной 2021 года Шахизада вышла замуж в третий раз, о чем сама сообщила в соцсети. Позже стало известно, что певица развелась. Она призналась, что всегда искала любви.
Артистку вновь позвали замуж. Предложение поступило от поклонника. Шахизада опубликовала его сообщение в соцсети.
"Добрый вечер, Шахи. Предсказатели говорят, что в следующем году не стоит жениться или выходить замуж. Так что я готов срочно жениться на тебе до Нового года. К тому же, мы не совсем молоды. Поэтому давай поговорим начистоту, ты мне нравишься", - отмечено в сообщении.
Сама же певица призналась, что не желает снова связывать себя узами брака.
"Вот такое предложение мне поступило. Но я не хочу замуж. Не знаю, что и делать", - прокомментировала она.
"Выходите замуж и будьте счастливы", "Но если не хотите выходить, зачем это публикуете?", "А почему бы и нет?! Вы очень эффектная и красивая женщина!", "Зачем отказываться? Не каждому поступают такие предложения", - отреагировали подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047242-a-pochemu-by-i-net-57-letnyuyu-shahizadu-pozvali-zamuzh-v-chetvertyy-raz/