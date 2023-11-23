"А почему бы и нет?!": 57-летнюю Шахизаду позвали замуж в четвертый раз

Казахстанская певица Шахизада рассказала в Instagram, что получила неожиданное предложение от поклонника. Мужчина заявил, что готов на ней незамедлительно жениться, передает NUR.KZ.

Напомним, весной 2021 года Шахизада вышла замуж в третий раз, о чем сама сообщила в соцсети. Позже стало известно, что певица развелась. Она призналась, что всегда искала любви.

Артистку вновь позвали замуж. Предложение поступило от поклонника. Шахизада опубликовала его сообщение в соцсети.

"Добрый вечер, Шахи. Предсказатели говорят, что в следующем году не стоит жениться или выходить замуж. Так что я готов срочно жениться на тебе до Нового года. К тому же, мы не совсем молоды. Поэтому давай поговорим начистоту, ты мне нравишься", - отмечено в сообщении.

Сама же певица призналась, что не желает снова связывать себя узами брака.

"Вот такое предложение мне поступило. Но я не хочу замуж. Не знаю, что и делать", - прокомментировала она.

"Выходите замуж и будьте счастливы", "Но если не хотите выходить, зачем это публикуете?", "А почему бы и нет?! Вы очень эффектная и красивая женщина!", "Зачем отказываться? Не каждому поступают такие предложения", - отреагировали подписчики.