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"Сколько бы ни было лет, я не изменилась": Мадина Садвакасова ответила хейтерам

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Мадина Садвакасова ответила хейтерам, которые то и дело пытаются пристыдить артистку за "неподобающее для ее возраста" поведение. Пост 44-летняя певица опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова, судя по всему, устала от нападок комментаторов, которые то и дело критикуют ее внешний вид и поведение. В новой публикации Instagram исполнительница решила ответить всем "уятменам".

"Вот такая я... 20-30... Сколько бы мне ни было лет, я не изменилась! Избалованная, свободная и настоящая... Не сравнивайте с другими, каждый человек - отдельный мир, а мой таков, не похож ни на чей", - пишет Садвакасова.

Видео Мадина записала в студии звукозаписи - звезда была одета в клетчатую рубашку оверсайз и джинсы. Футболку певица подвернула в области живота. Судя по всему, посыл Садвакасовой "уятмены" не поняли и набросились на нее в комментариях.

"Зачем так открывать живот, возраст уже подошел, уят, будь поскромнее", "Закрой живот, ты что, думаешь, популярна?", "Кто скажет, что ей за 40, этот образ - стыд", - пишут хейтеры.

Несколько дней назад Мадина Садвакасова уже смущала блюстителей нравственности своим новым видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045678-skolko-by-ni-bylo-let-ya-ne-izmenilas-madina-sadvakasova-otvetila-heyteram/

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