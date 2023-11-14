"Сколько бы ни было лет, я не изменилась": Мадина Садвакасова ответила хейтерам

Мадина Садвакасова ответила хейтерам, которые то и дело пытаются пристыдить артистку за "неподобающее для ее возраста" поведение. Пост 44-летняя певица опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова, судя по всему, устала от нападок комментаторов, которые то и дело критикуют ее внешний вид и поведение. В новой публикации Instagram исполнительница решила ответить всем "уятменам".

"Вот такая я... 20-30... Сколько бы мне ни было лет, я не изменилась! Избалованная, свободная и настоящая... Не сравнивайте с другими, каждый человек - отдельный мир, а мой таков, не похож ни на чей", - пишет Садвакасова.

Видео Мадина записала в студии звукозаписи - звезда была одета в клетчатую рубашку оверсайз и джинсы. Футболку певица подвернула в области живота. Судя по всему, посыл Садвакасовой "уятмены" не поняли и набросились на нее в комментариях.

"Зачем так открывать живот, возраст уже подошел, уят, будь поскромнее", "Закрой живот, ты что, думаешь, популярна?", "Кто скажет, что ей за 40, этот образ - стыд", - пишут хейтеры.

Несколько дней назад Мадина Садвакасова уже смущала блюстителей нравственности своим новым видео.