"Неувядающая любовь": фото родителей Димаша Кудайбергена восхитило соцсети

Отец известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена Канат Айтбаев разместил в своем Instagram-аккаунте теплое фото с женой, которое восхитило подписчиков, передает NUR.KZ.

"Назовите фото", - написал Канат Айтбаев.

Фанаты отметили, что родители Димаша являются настоящим примером для молодых семей.

"Неувядающая любовь. Пусть любовь ваша будет вечной", "Я бы назвала этот снимок "Весточка от сына"! Вы прекрасные родители, мы вас очень любим", "Какие вы красивые! Спасибо за фото, полное любви и нежности. Хочется назвать его "Всегда вместе", "Мне кажется, я не подберу слов для описания этой фотографии. Но от этого кадра веет теплом и большой любовью", - отмечено в комментариях.

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