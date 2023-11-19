"Да будет шоу!": Димаш анонсировал новую песню
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Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов в Instagram поделился со своими подписчиками новостью о выходе новой песни, выложив фрагмент клипа, передает NUR.KZ.
"Новый клип и новая песня на подходе. Да будет шоу!" - написал под тизером клипа Димаш Кудайбергенов.
Новая песня певца получила название - "When I've got you". Герои клипа, как и сам певец, исходя из первых секунд тизера, предстанут в образах вампиров.
В июле мы рассказывали о том, что Димаш анонсировал старт песни Weekend, созданной в тандеме с известным турецким музыкальным продюсером и диджеем Бураком Йетером в странах Европы.
В октябре Димаш порадовал поклонников рабочими кадрами со съемок нового клипа в Лос-Анджелесе и порадовал поклонников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046535-da-budet-shou-dimash-anonsiroval-novuyu-pesnyu/