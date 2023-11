"Да будет шоу!": Димаш анонсировал новую песню

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов в Instagram поделился со своими подписчиками новостью о выходе новой песни, выложив фрагмент клипа, передает NUR.KZ.

"Новый клип и новая песня на подходе. Да будет шоу!" - написал под тизером клипа Димаш Кудайбергенов.

Новая песня певца получила название - "When I've got you". Герои клипа, как и сам певец, исходя из первых секунд тизера, предстанут в образах вампиров.

В июле мы рассказывали о том, что Димаш анонсировал старт песни Weekend, созданной в тандеме с известным турецким музыкальным продюсером и диджеем Бураком Йетером в странах Европы.

В октябре Димаш порадовал поклонников рабочими кадрами со съемок нового клипа в Лос-Анджелесе и порадовал поклонников.