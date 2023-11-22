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Тауекел Мусилим выложил романтическое видео с женой и признался ей в любви

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Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева
Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Один из самых красивых казахстанских актеров Тауекел Мусилим признался в любви своей супруге Махаббат. Фанаты в Instagram назвали их прекрасной парой и пожелали счастья, передает NUR.KZ.

"Люблю тебя за твою чистую душу", - написал Тауекел, отметив аккаунт жены Махаббат.

Актер выложил романтическое видео, фоном к видео звучит красивая песня в исполнении Кенжебека Нурдолдая. Фанаты и коллеги Тауекеля оставили свои пожелания паре в комментариях.

"Самая красивая и скромная пара", "Прекрасная пара", "Пусть ваши сердца будут наполнены верой, а жизнь - праздниками", "Ну это слишком красиво", "Чудесное зрелище", "Какая красота", "Шикарная парочка", "Титаник: казахская версия", "Будьте счастливы в обоих мирах", - не поскупились на теплые слова пользователи соцсети.

Ранее мы писали, что Тауекел Мусилим совершил паломничество в Мекку и Медину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046999-tauekel-musilim-vylozhil-romanticheskoe-video-s-zhenoy-i-priznalsya-ey-v-lyubvi/

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