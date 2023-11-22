Тауекел Мусилим выложил романтическое видео с женой и признался ей в любви

Один из самых красивых казахстанских актеров Тауекел Мусилим признался в любви своей супруге Махаббат. Фанаты в Instagram назвали их прекрасной парой и пожелали счастья, передает NUR.KZ.

"Люблю тебя за твою чистую душу", - написал Тауекел, отметив аккаунт жены Махаббат.

Актер выложил романтическое видео, фоном к видео звучит красивая песня в исполнении Кенжебека Нурдолдая. Фанаты и коллеги Тауекеля оставили свои пожелания паре в комментариях.

"Самая красивая и скромная пара", "Прекрасная пара", "Пусть ваши сердца будут наполнены верой, а жизнь - праздниками", "Ну это слишком красиво", "Чудесное зрелище", "Какая красота", "Шикарная парочка", "Титаник: казахская версия", "Будьте счастливы в обоих мирах", - не поскупились на теплые слова пользователи соцсети.

Ранее мы писали, что Тауекел Мусилим совершил паломничество в Мекку и Медину.