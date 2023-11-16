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Тауекел Мусилим совершил паломничество в Мекку и Медину (видео)

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Тауекел Мусилим
Тауекел Мусилим. Кадр из видео: instagram.com/mussilim

Отечественный актер Тауекел Мусилим совершил паломничество в Мекку и Медину с друзьями. Видео своего пребывания в священных местах он разместил в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Место, где сердце обретает покой. Пусть и вам удастся сюда попасть", - написал Тауекел, отметив, что даное видео было снято в Медине.

Отметим, что актер отправился по святым местам вместе с близкми друзьями, в числе которых есть актер Бауыржан Сатов. В сторис паломники показали, что побывали и в самой Мекке и воочию увидели Каабу.

"Пусть Аллах услышит твои мольбы", "Да будут приняты молитвы ваши", "Это в Мекке?", "Пусть и мне удастся сюда вернуться вновь", - написали пользователи соцсети.

Ранее Тауекел Мусилим рассказал, что его пригласили в Стамбул звезды турецкого сериала "Черная любовь" Бурак Озчивит и Каан Урганджиоглу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046033-tauekel-musilim-sovershil-palomnichestvo-v-mekku-i-medinu-video/

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