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"Окутана теплом и любовью": солистка Artik & Asti обратилась к фанатам в день рождения

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Севиль Велиева
Севиль Велиева. Фото: instagram.com/seville_official

Севиль Велиева, солистка дуэта Artik & Asti, накануне отпраздновала свой день рождения. По этому случаю исполнительница хита "Гармония" обратилась к поклонникам в Instagram, передает NUR.KZ.

Севиль - 31. Девушка поблагодарила всех за поздравления в Instagram, отметив что ей очень ценно и трогательно полученное внимание, и призналась в любви к самой себе.

"Окутана теплом и любовью. Спасибо, дорогие люди, за бесконечные добрые слова, цветы, что радуют, ваше внимание — мне очень ценно и трогательно. Мам, пап, я вас люблю — крепчайшего здоровья, живите много-много счастливых лет — я позабочусь. В новый особенный год, Севиль — люблю тебя! С Богом", - написала под публикацией солистка Artik & Asti.

Севиль Велиева родилась 20 ноября 1992 года в узбекистанской Фергане. По национальности девушка – крымская татарка, и ее семья перебралась на историческую родину, когда девочке исполнилось три годика.

Впервые о Севиль услышали во время участия на проекте "Голос". Настоящий прорыв случился в 2022 году, когда создатель Artik & Asti - Артем Умрихин - сообщил, что Велиева станет новой солисткой после ухода из группы Анны Дзюбы.

При участии Севиль дуэт выпустил несколько успешных хитов - "Гармония", "Кукла" и "Вселенная", а также "CO2" при участии DJ Smash и "За горизонт" с Мотом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046826-okutana-teplom-i-lyubovyu-solistka-artik-asti-obratilas-k-fanatam-v-den-rozhdeniya/

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