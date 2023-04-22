Участница Artik & Asti показала, в каком виде ходит "за хлебом"

Севиль Велиева. Фото: instagram.com/seville_official

Новая солистка Artik & Asti Севиль показала яркий образ и пошутила, что именно так ходит за хлебом. Подписчики певицы восхитились ее внешним видом.

Снимок звезда выложила на своей странице в Instagram.

На фото Севиль предстала в черном кожаном платье длины "мини", светло-коричневом жакете и в высоких сапогах-ботфортах на шнуровке.

"За хлебом", – подписала публикацию солистка Artik & Asti.

Подписчики в комментариях высказали свое мнение по поводу образа звезды и пошутили о том, что только так в булочную и нужно ходить.

"Наши люди только так в булочную ходят!", "Пока зашнуруешься, уже завтракать пора", "В таком виде только за хлебушком", "Стильная и красивая!", "Эффектный образ!", "Севиль, видел вас, с нарезным на кассе вместе стояли", – написали они.

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, Севиль Велиева родилась 20 ноября 1992 года в городе Фергане (Узбекистан).

По национальности девушка – крымская татарка, и ее семья перебралась на историческую родину, когда девочке исполнилось три годика.

Во время учебы Севиль подрабатывала в McDonald's, и в 2013 году компания проводила корпоративный всемирный конкурс "Голос". Велиева решила в нем поучаствовать и смогла дойти до полуфинала, который состоялся в Лондоне.

В 2014 году девушка приняла участие еще в одном "Голосе", на этот раз в российском, и прошла несколько этапов.

Осенью 2021 года группа Artik & Asti распалась – солистка Анна Дзюба объявила об уходе из дуэта. Девушка решила начать сольную карьеру, которую запустила в 2022 году.

Продюсер коллектива и его мужской голос Артем Умрихин искал претендентку на роль новой "Асти". С Севиль Велиевой они познакомились на "Новой волне – 2021".

Спустя несколько месяцев после конкурса Артем Умрихин организовал встречу с Севиль Велиевой. Они смогли обо всем договориться, и в январе 2021 года стало известно, что Севиль Велиева стала новой участницей дуэта.

Через некоторое время артисты представили первый совместный клип.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017500-uchastnitsa-artik-asti-pokazala-v-kakom-vide-hodit-za-hlebom/