"Будет что-то отпадное": Димаш порадовал фанатов кадрами со съемок клипа в Лос-Анджелесе

Казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился в Instagram-аккаунте рабочими кадрами со съемок нового клипа в Лос-Анджелесе и порадовал поклонников, передает NUR.KZ.

"Съемки нового клипа на новую песню в Лос-Анджелесе. Всем хорошего дня", - отметил Димаш.

Фанаты заявили, что будут ждать с нетерпением выхода клипа, ведь каждая творческая работа Димаша их восхищает.

"Супер, Димаш. Очень приятное видео", "Ждем с нетерпением", "Невероятно красиво", "Это будет что-то отпадное! Только бы дождаться! Мама родная", "Никогда не знаешь, что Димаш отчебучит в следующий раз", "Вай-вай, что будет!", "Димаш, ну как так можно, на ночь глядя, мы заинтригованы. Я уверена, все будет на высшем уровне, как всегда, и нас ждет еще один шедевр", - написали фанаты.

Ранее мы писали, что Димаш исполнил в эфире китайского ТВ народную песню "Дударай" в современном стиле.