"Будет что-то отпадное": Димаш порадовал фанатов кадрами со съемок клипа в Лос-Анджелесе
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Казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился в Instagram-аккаунте рабочими кадрами со съемок нового клипа в Лос-Анджелесе и порадовал поклонников, передает NUR.KZ.
"Съемки нового клипа на новую песню в Лос-Анджелесе. Всем хорошего дня", - отметил Димаш.
Фанаты заявили, что будут ждать с нетерпением выхода клипа, ведь каждая творческая работа Димаша их восхищает.
"Супер, Димаш. Очень приятное видео", "Ждем с нетерпением", "Невероятно красиво", "Это будет что-то отпадное! Только бы дождаться! Мама родная", "Никогда не знаешь, что Димаш отчебучит в следующий раз", "Вай-вай, что будет!", "Димаш, ну как так можно, на ночь глядя, мы заинтригованы. Я уверена, все будет на высшем уровне, как всегда, и нас ждет еще один шедевр", - написали фанаты.
Ранее мы писали, что Димаш исполнил в эфире китайского ТВ народную песню "Дударай" в современном стиле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2040297-budet-chto-to-otpadnoe-dimash-poradoval-fanatov-kadrami-so-semok-klipa-v-los-andzhelese/