Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новая песня Димаша и турецкого музыканта выйдет на музыкальных площадках Европы

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген порадовал многочисленных поклонников в Instagram хорошей новостью касательно своего творчества, передает NUR.KZ.

Димаш рассказал о старте песни Weekend, созданной в тандеме с известным турецким музыкальным продюсером и диджеем Бураком Йетером, в странах Европы.

"Наша новая песня Weekend с Бураком Йетером стартует в Европе. Совсем скоро на всех музыкальных площадках", - написал Димаш, разместив видео.

Фанаты отметили, что песня уже стала их любимой.

"Ди, песня неимоверная, суперская. Я так рада, что она будет на всех музыкальных платформах", "Это круто, давно пора", "Мы полюбили ее и ждали с тех пор, как услышали ее в Анталии", "Поздравляю! Это такой успех", "Ты покоряешь планету! Не сомневаюсь, твой невероятный голос будет звучать повсюду", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2028208-novaya-pesnya-dimasha-i-turetskogo-muzykanta-vyydet-na-muzykalnyh-ploschadkah-evropy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.