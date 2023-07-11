Новая песня Димаша и турецкого музыканта выйдет на музыкальных площадках Европы

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген порадовал многочисленных поклонников в Instagram хорошей новостью касательно своего творчества, передает NUR.KZ.

Димаш рассказал о старте песни Weekend, созданной в тандеме с известным турецким музыкальным продюсером и диджеем Бураком Йетером, в странах Европы.

"Наша новая песня Weekend с Бураком Йетером стартует в Европе. Совсем скоро на всех музыкальных площадках", - написал Димаш, разместив видео.

Фанаты отметили, что песня уже стала их любимой.

"Ди, песня неимоверная, суперская. Я так рада, что она будет на всех музыкальных платформах", "Это круто, давно пора", "Мы полюбили ее и ждали с тех пор, как услышали ее в Анталии", "Поздравляю! Это такой успех", "Ты покоряешь планету! Не сомневаюсь, твой невероятный голос будет звучать повсюду", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2028208-novaya-pesnya-dimasha-i-turetskogo-muzykanta-vyydet-na-muzykalnyh-ploschadkah-evropy/