"Когда папа бьет, а мама терпит": Альмира Турсын высказалась о домашнем насилии

Казахстанская актриса Альмира Турсын, сыгравшая в фильме "Томирис", выказалась в соцсети на тему бытового насилия. Она уверена, что об этой проблеме нельзя умалчивать, передает NUR.KZ.

"Все из детства, из семьи. Когда папа бьет, мама терпит. Когда детей "воспитывают" и наказывают подзатыльниками, шапалаками, грубо обращаются.

"Все как у всех", "ничего страшного", потом девочки вырастают жертвами, мальчики - кухонными боксерами. Вот так эта больная норма разрослась и стала эпидемией в стране!

"Шыда, терпи, ұят болады (будет стыдно), жұрт не айтады (что скажут люди), стерпится-слюбится, ради семьи, как же дети без отца, как же я без мужа, бабушки, мамы терпели, и я потерплю, он изменится, все наладится" - брехня, обман, иллюзия! Хватит уже…

Не терпите никакого насилия - прекратите бить детей, терпеть побои мужа. Если боитесь и не решаетесь - говорите, кричите о помощи родным, друзьям, соседям, кризисным центрам, общественности! Уходите, бегите, не ждите!" - отметила Альмира Турсын.

Актриса считает, что необходимо ужесточить наказание домашним тиранам.

"Нам нужны законы по ужесточению наказания за домашнее насилие и педофилию плюс программы по оздоровлению нации, сознания людей, особенно мужчин!

Я верю, что мы сможем добиться этого вместе, если будем активны, принципиальны, громко и настойчиво говорить о проблемах, требовать их решения, законами и их соблюдением, следить и добиваться наказания и справедливости! Отступать некуда, это наш дом, наша безопасность, будущее детей!" - резюмировала она.

Ранее Айжан Байзакова после убийства экс-супруги министра Бишимбаева Салтанат Нукеновой написала пост в соцсети и обратилась к мужчинам.