"Карма есть, она бьет очень больно": Байзакова сделала обращение к мужчинам в соцсети

Блогер Айжан Байзакова написала пост в соцсети после убийства супруги экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Айжан обратилась к мужчинам, передает NUR.KZ.

Ожидающая второго малыша Байзакова рассказала, что первая встреча с будущим мужем ее насторожила.

"Мало улыбается, мало говорит, еще и борода, шуток даже не понимает, слишком мужик какой-то… Какой-то был во мне стереотип, что только такие мужчины могут обидеть. (Но жизнь показала, обижают женщин только слабые, и выглядят, на первый взгляд, очень милыми и добрыми).

И как только начался конфетно- букетный период, я сказала ему, что не потерплю ни малейшей грубости в свою сторону и хочу, чтобы он был мне как дом, где мне спокойно, врагов хватает и так", - рассказала она.

Блогер призналась, что у них с Нурбеком не всегда все идеально, но они не дадут друг друга в обиду.

"Да, мы можем друг на друга позлиться, обижаться я люблю, разойтись по комнатам, и все… люди все-таки, а не роботы. Повезло, я ошиблась, меня он не обидит, я уверена, поэтому ради него я меняюсь тоже в лучшую сторону.

Мне главное, чтобы мне было спокойно с ним, мы должны быть командой, защищать друг друга наша обязанность, а не обижать. И это мой склад ума, своего мужа я тоже не дам в обиду.

Только поэтому я вышла замуж, а не потому что мне "надо было", у меня условий было больше, чем просто "много золота и денег" на махр", - заявила она.

Айжан отметила, что, как и все казахстанцы, потрясена новостью об убийстве Салтанат Нукеновой.

"Каждый раз, читая новости, у меня болит душа, за девочек которые тоже любили, хотели счастья, никто ведь из них не знал что их ждет!

Зачем им писать "зачем вышла замуж?". Никто намеренно замуж за абьюзеров не выходит! Все хотят счастья и любви, в первую очередь.

Я не хочу, чтобы из-за мужиков, которые убивают или бьют своих жен, девушки перестали верить в настоящих мужчин и ненавидели слово брак.

Есть они, счастливые браки, и будут, если мы все накажем тех самых абьюзеров, не дадим им шансов ломать жизни дальше", - продолжила она.

Байзакова обратилась к мужчинам.

"Не забывайте про карму, обидев свою жену, рано или поздно это вам вернется! Вы можете закрыть дело, вы можете думать, что это нормально! Но я клянусь вам, карма есть!

И бьет она очень больно… по самую челюсть. И даже те, кто пытаются оправдать таких насильников, вы тоже будете в том же котле", - заключила она.