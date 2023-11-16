Дженнифер Энистон и другие актеры "Друзей" впервые высказались о смерти Мэттью Перри

Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Кортни Кокс - все пятеро "Друзей" Мэттью Перри прервали молчание и высказались по поводу трагичной смерти актера, передает NUR.KZ.

Официальный аккаунт сериала "Друзья" публиковал соболезнования в день смерти актера, однако коллеги Перри по ситкому начали высказываться о трагедии только сейчас.

Дженнифер Энистон отметила, что утрата Мэттью ее глубоко ранила - актриса признается, что испытывает такие эмоции впервые.

"Способность пережить горе позволяет ощутить моменты радости и благодарности за то, что вы так искренне любили кого-то. Мы по-настоящему любили его. Он был неотъемлемой частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Мэтти знал, что ему нравится смешить людей. Его жизнь буквально зависела от этого. И, боже, как же ему это удалось. Последние пару недель я внимательно изучала наши сообщения друг другу. Смеялась, плакала, потом снова смеялась. Я буду хранить их вечно", - пишет Энистон.

Исполнительница роли Фиби - Лиза Кудроу - поблагодарила Мэттью за годы дружбы.

"Спасибо тебе за лучшие 10 лет, которые могут быть у человека. Спасибо, что доверял мне. Спасибо тебе за все, что я узнала о благодарности и любви, познакомившись с тобой. Спасибо тебе за то время, которое я провела с тобой, Мэттью", - написала Кудроу.

Дэвид Швиммер опубликовал свое любимое фото с Мэттью Перри.

"Я никогда не забуду твою гениальную комичность. Ты мог взять обычную строчку в диалоге и переделать ее под себя так, чтобы получилось нечто настолько оригинальное и неожиданно забавное, что диву даешься. И у тебя было сердце. Ты был достаточно щедрым и поделился им с нами. И так мы создали семью из шести незнакомцев", - написал исполнитель роли Росса Геллера.

Кортни Кокс поделилась забавным моментом со съемок "Друзей", а Мэтт Леблан в шутку написал, что Перри может оставить себе 20 долларов, которые задолжал.

Напомним, о смерти Мэттью Перри стало известно 29 октября. 54-летний актер был известен по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", который выходил с 1994 по 2004 год. Перри был найден мертвым у себя дома, и с тех пор бесчисленное множество поклонников и коллег поделились в интернете своим горем в связи с его смертью.