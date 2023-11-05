Звезда "Друзей" Мэттью Перри похоронен в Лос-Анджелесе. Его именем назван фонд помощи наркозависимым

Американский актер Мэттью Перри из популярного ситкома "Друзья" был похоронен на кладбище в Лос-Анджелесе. По информации американских СМИ, на скромных закрытых похоронах присутствовали родные актера и его коллеги по знаменитому сериалу.

54-летний Перри был известен по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", который выходил с 1994-го по 2004 год.

Неделю назад актер был найден мертвым у себя дома, и с тех пор бесчисленное множество поклонников и коллег поделились в интернете своим горем в связи с его смертью.

"Служба прошла в Мемориальном парке Форест-Лоун в Лос-Анджелесе, недалеко от студии Warner Bros.", — сообщил журнал People со ссылкой на неустановленный источник. По данным издания, церемония длилась около двух часов.

Мемориальный парк Форест-Лоун - кладбище на Голливудских холмах, популярное среди знаменитостей. Там, в частности, похоронены Майкл Джексон и Элизабет Тейлор. Агентство AFP обратилось к представителям кладбища с просьбой подтвердить информацию о похоронах актера, но они не ответили на запрос журналистов.

Несколько других американских СМИ, в том числе сайт новостей о знаменитостях TMZ, также сообщили, что Перри был похоронен в ходе "скромной церемонии". По их информации, на них присутствовали мать, отец и отчим Перри, а также актеры из сериала "Друзья": Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу.

В общей сложности около 20 человек, одетых в черное, собрались на похоронах, сообщил TMZ.

Причина смерти Перри пока не известна. Первоначальная патологоанатомическая экспертиза не дала ясных ответов, а результаты токсикологических тестов еще не опубликованы.

TMZ со ссылкой на свои источники сообщает, что в доме Мэтью Перри не обнаружили никаких запрещенных наркотиков, но были найдены несколько лекарств, включая антидепрессанты и средства от тревожности.

Перри всю свою взрослую жизнь боролся с алкоголизмом и наркозависимостью и страдал от серьезных проблем со здоровьем.

За год до смерти он опубликовал свои мемуары под названием "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", в которых описал свою многолетнюю борьбу с зависимостью от обезболивающих и алкоголя. На тот момент Перри, по его словам, был трезвым уже около 18 месяцев.

Перри посвятил много лет жизни помощи другим людям, страдающим от зависимости, наркотической или алкогольной.

Один из соавторов сериала "Друзья" Дэвид Крейн отметил, что помощь другим "стала его целью, смыслом его существования".

В 2012 году Перри превратил свой пляжный особняк в Малибу стоимостью 10 миллионов долларов в приют для мужчин, пытающихся вести трезвый образ жизни, а в последующем году этот проект получил награду от Белого дома.

Перри продал его два года спустя, но сказал, что по-прежнему намерен помогать выздоравливающим наркозависимым и будет искать другие более подходящие помещения для подобного центра.

Фонд для поддержки людей, борющихся с зависимостью

В субботу было объявлено, что американская благотворительная организация "Национальный филантропический фонд" основала Фонд имени Мэттью Перри, призванный помогать людям, страдающим от зависимостей. Фонд будет финансироваться пожертвованиями.

В заявлении на сайте фонда говорится, что он воплощает собой "реализацию постоянного стремления Мэтью помогать другим людям, борющимся с болезнью, которой является зависимость".

На сайте фонда также размещена цитата Перри, получившая широкое распространение после его смерти.

"Когда я умру, я не хочу, чтобы "Друзья" были первым, что упомянули люди. Я хочу, чтобы помощь другим была упомянута в первую очередь. И я собираюсь прожить остаток своей жизни, доказывая это", — сказал он в прошлом году.

Там также есть еще одна цитата из мемуаров Перри 2022 года: "Зависимость слишком сильна, чтобы ее можно было победить в одиночку. Но вместе, день за днем, мы можем победить ее".