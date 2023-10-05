Тауекеля Мусилима пригласили в Стамбул звезды турецкого сериала "Черная любовь"

Казахстанский актер Тауекел Мусилим рассказал в программе Revue News о творческих планах. Он намерен переехать в Стамбул, чтобы отточить свое актерское мастерство, передает NUR.KZ.

Тауекел Мусилим недавно вел фан-встречу Бурака Озчивита с поклонниками в Алматы. Известный турецкий актер пригласил его в Стамбул для сотрудничества.

Отметим, что подобное приглашение Тауекел получал и ранее от актера Каана Урганджиоглу, сыгравшего вместе с Бураком в популярном сериале "Черная любовь". Тауекел Мусилим и Каан Урганджиоглу снимались вместе с фильме "Барон-2" в Каире и Узбекистане.

Тауекел Мусилим отметил, что турецкие актеры очень хорошо показывают эмоции на экране, у них есть, чему поучиться, признался он.

"Мы купили квартиру в Стамбуле. Ждем, когда закончится строительство. В конце этого года должно закончиться, после этого поедем туда. Полгода или год буду там, буду участвовать в кастингах в Стамбуле, попытаю счастье.

Когда поеду в Турцию, свяжусь с Кааном Урганджиоглу, может быть, буду работать в его команде. Самое главное, я думаю, если у тебя актерское мастерство на высоте, то будь ты турок или казах, удача будет на твоей стороне", - отметил он.