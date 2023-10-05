Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Тауекеля Мусилима пригласили в Стамбул звезды турецкого сериала "Черная любовь"

Опубликовано:

Тауекел Мусилим и Бурак Озчивит
Тауекел Мусилим и Бурак Озчивит. Фото: instagram.com/mussilim

Казахстанский актер Тауекел Мусилим рассказал в программе Revue News о творческих планах. Он намерен переехать в Стамбул, чтобы отточить свое актерское мастерство, передает NUR.KZ.

Тауекел Мусилим недавно вел фан-встречу Бурака Озчивита с поклонниками в Алматы. Известный турецкий актер пригласил его в Стамбул для сотрудничества.

Отметим, что подобное приглашение Тауекел получал и ранее от актера Каана Урганджиоглу, сыгравшего вместе с Бураком в популярном сериале "Черная любовь". Тауекел Мусилим и Каан Урганджиоглу снимались вместе с фильме "Барон-2" в Каире и Узбекистане.

Тауекел Мусилим отметил, что турецкие актеры очень хорошо показывают эмоции на экране, у них есть, чему поучиться, признался он.

"Мы купили квартиру в Стамбуле. Ждем, когда закончится строительство. В конце этого года должно закончиться, после этого поедем туда. Полгода или год буду там, буду участвовать в кастингах в Стамбуле, попытаю счастье.

Когда поеду в Турцию, свяжусь с Кааном Урганджиоглу, может быть, буду работать в его команде. Самое главное, я думаю, если у тебя актерское мастерство на высоте, то будь ты турок или казах, удача будет на твоей стороне", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2039708-tauekelya-musilima-priglasili-v-stambul-zvezdy-turetskogo-seriala-chernaya-lyubov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.