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Сколько стоил праздничный торт на свадьбе младшего брата Кайрата Нуртаса

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Свадебный торт
Свадебный торт. Фото: NUR.KZ

Стало известно, сколько стоил торт, созданный специально для свадьбы младшего брата Кайрата Нуртаса, Зангара. Огромный многоярусный десерт стал украшением праздника, передает корреспондент NUR.KZ.

Последние штрихи к свадебному десерту наносили уже непосредственно перед выносом в зал. Всего торт включал в себя пять ярусов и весил 13 кг.

"Зангару этот торт обошелся со скидкой в 300 000 тенге. Эта семья - наши постоянные клиенты. Я научила всех дочерей Кайрата печь торты. На мероприятия семьи пеку торты. В этом торте все съедобно, - детали из мастики и шоколада. Подготовка его шла месяц. Выпекали коржи три дня", - рассказала кондитер Камила.

Девушка родом из Шымкента. Она сообщила, что печет торты с 16 лет.

"С Зангаром нас объединяет еще и профессия - китайский язык. Мы оба учились в Китае. Но я вернулась к кондитерскому искусству. Также я готовила торт для Зарины Онгарбаевой, но самый большой и самый дорогой торт в моей практике - этот", - поделилась она.

Такой торт может храниться около 10 дней, отметила девушка.

Напомним, свадьба брата Кайрата Нуртаса прошла в минувшее воскресенье. На свадьбе выступили казахстанские артисты - Торегали Тореали, Нурболат Абдуллин, Ернар Садирбаев и другие. Пел в честь молодых и Кайрат Нуртас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045471-skolko-stoil-prazdnichnyy-tort-na-svadbe-mladshego-brata-kayrata-nurtasa/

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