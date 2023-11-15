Сколько стоил праздничный торт на свадьбе младшего брата Кайрата Нуртаса

Стало известно, сколько стоил торт, созданный специально для свадьбы младшего брата Кайрата Нуртаса, Зангара. Огромный многоярусный десерт стал украшением праздника, передает корреспондент NUR.KZ.

Последние штрихи к свадебному десерту наносили уже непосредственно перед выносом в зал. Всего торт включал в себя пять ярусов и весил 13 кг.

"Зангару этот торт обошелся со скидкой в 300 000 тенге. Эта семья - наши постоянные клиенты. Я научила всех дочерей Кайрата печь торты. На мероприятия семьи пеку торты. В этом торте все съедобно, - детали из мастики и шоколада. Подготовка его шла месяц. Выпекали коржи три дня", - рассказала кондитер Камила.

Девушка родом из Шымкента. Она сообщила, что печет торты с 16 лет.

"С Зангаром нас объединяет еще и профессия - китайский язык. Мы оба учились в Китае. Но я вернулась к кондитерскому искусству. Также я готовила торт для Зарины Онгарбаевой, но самый большой и самый дорогой торт в моей практике - этот", - поделилась она.

Такой торт может храниться около 10 дней, отметила девушка.

Напомним, свадьба брата Кайрата Нуртаса прошла в минувшее воскресенье. На свадьбе выступили казахстанские артисты - Торегали Тореали, Нурболат Абдуллин, Ернар Садирбаев и другие. Пел в честь молодых и Кайрат Нуртас.