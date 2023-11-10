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"Нашли родственную душу": видео Бородиной с обезьянами развеселило пользователей Сети

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Ксения Бородина позирует на съемках проекта
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram забавное видео из джунглей. Телеведущую окружили обезьяны, которые то и дело норовили приобнять и даже поцеловать ее, передает NUR.KZ.

Новое видео в соцсетях Ксении Бородиной изрядно позабавило ее подписчиков. Судя по эмоциям Ксении, которые удалось запечатлеть на камеру, ей самой происходящее доставляло массу веселья и удовольствия. Телеведущая решила сфотографироваться с обезьянками - те, в свою очередь, норовили приобнять и поцеловать Ксению, а одна из обезьянок очень удобно устроилась у девушки на коленках.

Сама Бородина все время очень широко улыбалась и смеялась. "Они её любили, нашли в ней родственную душу", - шутливо подписала публикацию 40-летняя телеведущая.

Ранее улетевшая в Таиланд на съемки Ксения Бородина показывала, как загорает в купальнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045150-nashli-rodstvennuyu-dushu-video-borodinoy-s-obezyanami-razveselilo-polzovateley-seti/

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