"Нашли родственную душу": видео Бородиной с обезьянами развеселило пользователей Сети

Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram забавное видео из джунглей. Телеведущую окружили обезьяны, которые то и дело норовили приобнять и даже поцеловать ее, передает NUR.KZ.

Новое видео в соцсетях Ксении Бородиной изрядно позабавило ее подписчиков. Судя по эмоциям Ксении, которые удалось запечатлеть на камеру, ей самой происходящее доставляло массу веселья и удовольствия. Телеведущая решила сфотографироваться с обезьянками - те, в свою очередь, норовили приобнять и поцеловать Ксению, а одна из обезьянок очень удобно устроилась у девушки на коленках.

Сама Бородина все время очень широко улыбалась и смеялась. "Они её любили, нашли в ней родственную душу", - шутливо подписала публикацию 40-летняя телеведущая.

Ранее улетевшая в Таиланд на съемки Ксения Бородина показывала, как загорает в купальнике.