"Всем бы такую работу": улетевшая в Таиланд на съемки Бородина показала, как загорает в купальнике

Российская телеведущая Ксения Бородина, находящаяся в Таиланде, показала в соцсети фигуру в купальнике и восхитила преданных фанатов. Но не помолчали и критики, передает NUR.KZ.

Напомним, Ксения Бородина стала ведущей юбилейного сезона шоу "Последний герой". Теледива отправилась на экзотический остров. Она рассказала, что в ее номере часто можно увидеть ящериц и жаб. Однако теперь Ксении здесь уже нравится.

"Тай прекрасен своей простотой. Сюда нет смысла набирать красивые наряды, потому что будешь ходить в одних шлепках и шортах, зато природа тут невероятная.

Я думала, в чужой стране я не смогу просидеть так долго, но нет, прошел уже месяц, а я не хочу уезжать. Рыбы, мы такие, сначала можем долго ныть, а потом нас за уши не оттащить", - написала Ксения.

"В 40 лет вы шикарно выглядите, а люди всегда будут искать изъяны и завидовать", "Шикарная женщина", "Ну наконец-то купальник красивый, а не эти трусы-парашюты", "Всем бы нам такую работу", "Разного размера груди. Очень сильно бросается в глаза", - гласят комментарии.