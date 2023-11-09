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"Столько напекла, наготовила": Гульзира Айдарбекова похвасталась новой келин (видео)

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Гульзира Айдарбекова с невесткой
Гульзира Айдарбекова с невесткой. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер Гульзира Айдарбекова, мама певца Кайрата Нуртаса, показала, как готовит ее новая келин - жена ее младшего сына Зангара. Видео она опубликовала в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

В сторис Гульзира Айдарбекова показала, как приходит домой, а ее ждет богатый дастархан. Новая келин, которая недавно вошла в их дом, встретила свою свекровь вкусными блюдами.

"Индира келин столько всего напекла, наготовила, молодец! Супер! Зангар, какими блюдами своей жены похвастаться можешь, что она еще приготовила?" - шутливо спросила она.

Зангар отметил, что супруга ждала свекровь, чтобы сесть за дастархан вместе. Молодой семьянин показал, что приготовила его жена на ужин, она испекла пирог и горячие лепешки, а также аппетитный плов.

"Спасибо, мои дорогие, что ждали меня", - растрогалась Гульзира Айдарбекова.

Ранее Гульзира Айдарбекова дала совет молодым келин. Продюсеру также пришлось отвечать на нападки по поводу воспитания детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2044868-stolko-napekla-nagotovila-gulzira-aydarbekova-pohvastalas-novoy-kelin-video/

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