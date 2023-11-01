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"Хороший парень растет": сын Асель Аскар растрогал соцсети своим поступком (видео)

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Асель Аскар с сыном
Асель Аскар с сыном. Фото: instagram.com/assel.askar

Блогер, актриса и телеведущая Асель Аскар показала милые кадры в соцсети. Ее маленький сын накопил денег, чтобы сделать подарок маме, и растрогал ее до слез, передает NUR.KZ.

На видео мальчик рассказывает, что очень хотел сделать маме приятное.

"Я уже 6-7 месяцев коплю, не знаю, сколько там, но точно много. Я копил для своей мамы, не знаю, может быть, там 250-300 тысяч, может быть, и больше. Хочу сегодня открыть копилку и купить маме, что она захочет", - говорит он.

Однако денег оказалось не так много, как предполагал мальчик. Он накопил около 110 тысяч тенге и повел маму в магазин. Этой суммы хватило на подарок маме и бабушке.

"Хороший парень растет. Спасибо за то, что ты есть. Спасибо за то, что ты такой. Довел меня до слез своим поступком", - прокомментировала Асель видео.

"Туф, сижу и плачу на работе, жаным, пусть Всевышний даст ему все возможности радовать своих близких всегда", "Вот что значит, воспитывай себя, а не детей. Вы умничка, маму баловали, вот и Арыстанчик вас балует", "Я думала, когда у него не хватало денег, вы скажете, мол, я добавлю, но вы мудрее оказались, вы дали ему возможность выполнить самому свою задумку", - оставили свои отзывы пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043538-horoshiy-paren-rastet-syn-asel-askar-rastrogal-sotsseti-svoim-postupkom-video/

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