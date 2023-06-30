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Дарига Бадыкова: Не нравится, когда общаются из-за выгоды

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Дарига Бадыкова
Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Казахстанская актриса Дарига Бадыкова рассказала своим подписчикам в Instagram о своем характере, она также отметила, чего больше всего не любит, передает NUR.KZ.

Улетевшая отдыхать на море отечественная актриса решила пообщаться с подписчиками и ответить на их вопросы.

Один из пользователей соцсети поинтересовался, может ли она назвать три вещи, которые ей не нравятся в жизни.

"Не нравится, когда общаются из-за выгоды. Когда не могут себя изменить и не могут быть услышанными", - отметила она.

Сторис Дариги Бадыковой
Сторис Дариги Бадыковой. Скриншот: instagram.com/dariga_badykova

Кое-кто задал актрисе вопрос, бывают ли в ее жизни моменты, когда ей все надоедает и хочется все бросить и просто исчезнуть.

"Я не устаю. Наоборот, делаю все назло. У меня такой "диагноз", - заявила она.

Немногим ранее Дарига Бадыкова заинтриговала фанатов, появившись в свадебном платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026896-dariga-badykova-ne-nravitsya-kogda-obschayutsya-iz-za-vygody/

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