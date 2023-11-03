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Гульзира Айдарбекова рассказала о самом важном моменте в жизни

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Гульзира Айдарбекова
Гульзира Айдарбекова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова опубликовала видео в своем Instagram, где поделилась ответом на вопрос о самом важном моменте ее жизни, передает NUR.KZ.

"Для человека важен каждый его день", - так начала свой ответ Айдарбекова. Однако, сразу после этого продюсер продолжила свою мысль и дала по-настоящему материнский ответ на этот непростой вопрос. Самый счастливый ее момент связан с Кайратом Нуртасом - ее сыном и подопечным.

"Само собой, яркие моменты детства и беззаветные веселые времена навсегда остаются в памяти. Но для матери один из важных моментов - это первый успех ее ребенка. Первое выступление Кайрата на большом стадионе вызвало у меня слезы радости", - поделилась Гульзира Айдарбекова.

Поделившись сокровенным, Айдарбекова попросила подписчиков рассказать о самом важном дне в их жизни. Многие разделили позицию Гульзиры как мамы и связали лучшие моменты со своими детьми и семьей.

"Каждая мать должна гордиться своим ребенком, быть счастливой со своим ребенком, чувствовать, что успехи ребенка – это результат ее труда", "Есть красивое изречение - даже если я богат, без своей семьи я беден, но если я беден, то семья - мое богатство", - написали казахстанцы в комментариях.

Накануне Айдарбекова встретила новую келин сына Зангара с шашу, танцами и богатым дастарханом. Ранее продюсеру также пришлось отвечать на критику по поводу таланта ее сына Кайрата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043902-gulzira-aydarbekova-rasskazala-o-samom-vazhnom-momente-v-zhizni-video/

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