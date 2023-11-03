"Я и в 16 лет никого не слушала": Гузеева рассказала, как относится к критике в Сети

64-летняя российская актриса Лариса Гузеева написала новый пост в соцсети. Звезда "Жестокого романса" заявила, что перестала обращать внимание на критику и хейт, передает NUR.KZ.

"Первый раз проснулась с ощущением, что мне все равно, что обо мне пишут… Странно и неожиданно.

Вероятно, что вы моложе, талантливее, удачливее и в стократ красивее меня и никогда бы не стали лепить пельмени, работать на ТВ, сниматься в кино и выходить на сцену.

А еще вы презираете деньги и лучше всех в мире воспитываете детей, но…

Я переродиться смогу только в следующих жизнях, а пока вот так. Не тратьте себя, давая мне советы, я и в 16 лет никого не слушала - шла своей дорогой, а теперь-то…

Давайте жить - не тужить, и будет нам счастье", - написала актриса.

"Именно за это вас любит народ. Солнышку тоже наплевать, кому оно нравится, оно - солнце", "Вы мне просто нравитесь, просто с характером, просто красивая и приятно смотреть", "Браво! Умные слова самодостаточной женщины", - гласят комментарии.

Ранее мы писали, что Лариса Гузеева и Гарик Харламов сыграли в комедии казахстанского режиссера.