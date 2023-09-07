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"Лучший тандем": Харламов и Гузеева сыграли в комедии казахстанского режиссера

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Лариса Гузеева и Гарик Харламов
Лариса Гузеева и Гарик Харламов. Кадр из видео: instagram.com/garikkharlamov

Актриса Лариса Гузеева и юморист Гарик Харламов составили неожиданный тандем. Они сыграли в комедии "Теща", режиссером которого является казахстанский клипмейкер Аскар Узабаев, передает NUR.KZ.

"Пора представить вам трейлер фильма, который держался в секрете, но теперь пора уже об этом сказать.

Последние полгода мы с Ларисой Гузеевой часто были вместе, поскольку играли в замечательной комедии "Теща", которую вы сможете увидеть уже этой осенью.

Ближе к премьере еще напомню", - написал Гарик, разместив трейлер фильма в Instagram.

Фанатов не могло не порадовать такое известие, ведь они долгое время были свидетелями того, как Гарик подшучивал над Гузеевой - ведущей программы "Давай поженимся!".

"Ну наконец-то!", "Это будет ждать вся страна больше, чем "Барби" и "Оппенгеймера", "Гарик дождался-таки Гузееву", "Лучший тандем", - гласят комментарии.

Как пишет StarHit.ru, актерам было весело на съемочной площадке и они рады, что у них получился очень крутой экперимент. В фильме снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие.

Режиссер комедии - казахстанский клипмейкер Аскар Узабаев, снявший драмы "Бақыт", "Возвращение". Он поделился своими впечатлениями от работы с актерами.

"Мы собрали легенд шоу-бизнеса. Я крайне восхищен Ларисой Гузеевой, она настоящий профессионал.

Когда мы говорили, что некоторые сцены будет делать каскадер, Лариса Андреевна не соглашалась: "Ребята, не вижу в этом ничего сложного, я это сделаю. Будут классные кадры".

В итоге большинство трюков она правда выполнила сама", - рассказал режиссер.

Также он рассказал корреспонденту NUR.KZ, что является автором комедии и ее сценаристом.

"Я являюсь автором этого проекта в плане того, что мне не пришла чудесная мысль снять такое кино. И я подумал, что было бы классно, если в нем снялись Гарик и Лариса. Написал сценарий, поехал в Россию, искать продюсеров, финансирование. Все нашел и снял. Съемки были классные. Сейчас снимаю второй фильм про создание группы "Руки вверх", - рассказал он.

Добавим, что в прошлом году Аскар Узабаев женился на Сауле Юсуповой, известной комикессе из Челябинска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2035735-luchshiy-tandem-harlamov-i-guzeeva-sygrali-v-komedii-kazahstanskogo-rezhissera/

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