"Я ведь не пою за Кайрата": Гульзира Айдарбекова ответила на критику по поводу таланта ее сына

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова ответила в соцсети тем, кто заявляет, что ее сын, певец Кайрат Нуртас, стал популярным благодаря маме, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова рассказала, почему стала продюсером сына.

"Сколько говорили, что Кайрат - маменькин сынок. Долгие годы, и если сказать правду, сын переживал по этому поводу.

Но однажды на одном из своих концертов Кайрат ответил на такое заявление. Он сказал, что мама - это тот человек, который никогда не оставит тебя в беде, даже если ты станешь инвалидом, мама будет с тобой. Рай ребенка - в ногах матери, пояснил он.

После этого мне стало легче, я ведь тоже себя неловко чувствовала. Это, конечно, счастье, которое дал нам Всевышний, ведь есть певцы, у которых голоса сильнее Кайрата, диапазон шире. Но я ведь не пою за Кайрата, чтобы говорить, что он держится на сцене благодаря мне.

Я просто мама, которая пыталась повысить его потенциал, мое материнское сердце хотело ему помочь, я желала исполнить его мечты. Поначалу я многих просила стать его продюсером. Но тогда он не был известен, и никто не обратил на него внимания.

А потом уже, когда его начали узнавать, поступили предложения. Но было уже поздно, я решила закончить начатое. Я рада, что все мои мечты исполнились", - рассказала она.

Ранее мы писали, что Гульзира Айдарбекова начала подготовку к тою. Ее младший сын Зангар решил жениться во второй раз.