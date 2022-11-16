Поцеловавшая дочь в губы Айшвария Рай подверглась критике моралистов

Айшвария Рай с дочерью. Фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

Обладательница титула "Мисс мира-1994", киноактриса и модель Айшвария Рай разместила в Сети фото с дочерью. Она поздравила Аарадхию с 11-летием. Однако моралисты распекли ее за поцелуй, передает NUR.KZ.

"Моя любовь, моя жизнь, люблю тебя, моя Аарадхия", - написала Айшвария, разместив фото с дочерью в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики присоединились к поздравлениям. Но некоторые сочли такой поцелуй некрасивым.

"Неподобающее поведение, мы знаем, что у вас только чистая, искренняя любовь к дочери, но это уже слишком", "Чуждо индийской культуре, стыдно", "Она достаточно большая для такого поцелуя", - написали пользователи Сети.

Однако поклонники актрисы вступились за свою любимицу.

"Да ладно, люди, перестаньте осуждать отношения матери и дочери. Это просто поцелуй, который означает любовь и привязанность", "Прекрасное фото. У меня есть девочка того же возраста, что и Аарадхия. И мы целуемся в губы. И нет ничего, кроме чистой любви, которую мать питает к своему ребенку, а ребенок к матери", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997457-potselovavshaya-doch-v-guby-ayshvariya-ray-podverglas-kritike-moralistov/