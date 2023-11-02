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Селин Дион впервые появилась на публике после объявления о неизлечимой болезни

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Селин Дион позирует с детьми и членами команды "Монреаль Канадиенс"
Селин Дион после матча "Монреаль Канадиенс". Фото: instagram.com/celinedion

55-летняя исполнительница появилась на матче хоккейной команды "Монреаль Канадиенс" вместе с детьми. Около года назад Дион сообщила в соцсетях, что страдает неизлечимым недугом, передает NUR.KZ.

Канадская певица решила поддержать земляков и пришла на их матч против "Вегас Голден Найтс" в Лас-Вегасе. Для спортивного события Селин выбрала бежевый спортивный костюм и теплую белую жилетку. Исполнительница выглядела счастливой и сделала несколько снимков с игроками. Их она опубликовала в своем аккаунте Instagram.

"Мы с моими мальчиками так весело провели время в гостях у "Монреаль Канадиенс" после их хоккейного матча с "Вегас Голден Найтс" в Лас-Вегасе в понедельник вечером. Они играли так хорошо, что за игра!! Спасибо, что встретились с нами после игры, ребята! Это было незабываемо для всех нас. Удачного сезона! - Селин xx…" - подписала публикацию Дион.

Напомним, в декабре 2022 года Селин Дион анонсировала, что страдает от неизлечимой болезни - синдрома мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное неврологическое заболевание - от него страдает один человек на миллион. Исполнительница призналась, что сталкивается со спазмами, которые мешают ей петь и выступать. По этой причине Дион отменила все концерты в рамках мирового тура "Courage", который начала еще до пандемии.

В сентябре этого года сестра Селин Дион Клодетт рассказала канадскому изданию "HELLO!" о состоянии певицы.

"Это болезнь, о которой мы так мало знаем. Случаются спазмы – их невозможно контролировать. Бывает же так, что человек вскакивает ночью из-за судороги в ноге? Это немного похоже на то, но во всех мышцах. Мы мало что можем сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль", - с грустью сообщила Клодетт Дион.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043689-selin-dion-vpervye-poyavilas-na-publike-posle-obyavleniya-o-neizlechimoy-bolezni/

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