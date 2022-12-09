Селин Дион рассказала о своем неизлечимом заболевании

Селин Дион. Фото: instagram.com/celinedion

Известная певица Селин Дион рассказала, что страдает неизлечимым заболеванием. Из-за него звезде пришлось отменить запланированный тур по Европе, передает NUR.KZ.

Об этом артистка заявила в своем Instagram.

По словам Селин, у нее диагностировано редкое аутоимунное неврологическое заболевание - синдром мышечной скованности. Она призналась, что каждый день сталкивается со спазмами, которые мешают ей ходить или использовать голосовые связки в полную силу при пении. Дион добавила, что такое заболевание встречается примерно у одного человека на миллион.

Артистка также сказала, что привыкла выкладываться на своих шоу полностью, однако на данный момент не может этого делать. По этой причине тур по Европе будет отменен.

Сейчас певицу поддерживает команда врачей и ее собственные дети. Она ежедневно уделяет внимание лечебной физкультуре и надеется когда-нибудь снова выйти на сцену.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000793-selin-dion-rasskazala-o-svoem-neizlechimom-zabolevanii/