"Я сентиментальная": Айсауле Бакытбек рассказала, что хочет передать в будущем своим дочерям

Блогер Айсауле Бакытбек опубликовала видео в своем Instagram, в котором ответила на вопросы о родах, любимых фильмах и сериалах, а также поделилась воспоминаниями о детстве. Читатели оценили интервью в домашнем стиле, передает NUR.KZ.

Айсауле Бакытбек представила своей аудитории новый формат видео - в течение пяти минут дочь Баян Максаткызы делала макияж, параллельно отвечая на вопросы. В самом начале блогер рассказала о своем любимом блюде:

"Я люблю манты. Недавно это поняла. Могу штук 10 съесть за раз”, - призналась Айсауле.

Вспомнила девушка и свои роды - за кадром у нее поинтересовались, кого было тяжелее родить - первую или вторую дочь.

“Мне грех жаловаться, потому что и первые, и вторые роды прошли хорошо. Наверное, Сәтті, потому что когда ты не знаешь, что тебе ожидать, ты идешь, мол, сейчас я все здесь зарешаю. А когда ты знаешь, что тебя ждет, ты думаешь “Пожалуйста, пусть все пройдет хорошо”, - рассказала Айсауле Бакытбек.

Отвечая на вопросы о своем детстве, Айсауле заметила, что ее родители не были сентиментальными, поэтому у нее не осталось вещей, которые напоминали бы ей о том периоде. В своей же семье блогер решила все делать по-другому.

“Я сентиментальная, и сейчас сохраняю все воспоминания, связанные с мужем и детьми - это одеяло мне подарили для Сафии, потом я такое же заказала для Сәтті. Потом, я думаю, мои девочки смогут передать их своим детям", - выразила надежду Айсауле.

Аудитория оценила откровенность Айсауле Бакытбек - своим мнением люди поделились в комментариях.

“Всегда смотрю ее видео на одном дыхании, с открытым ртом”, “Красавица”, “Ненавязчиво, живо и очень естественно! Молодчинка”, - написали они.

Ранее ставшая мамой во второй раз Айсауле Бакытбек рассекретила имя дочери.

Блогер также показала кадры с праздника, устроенного в честь 40 дней малышки.