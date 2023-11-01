"Я сентиментальная": Айсауле Бакытбек рассказала, что хочет передать в будущем своим дочерям
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Блогер Айсауле Бакытбек опубликовала видео в своем Instagram, в котором ответила на вопросы о родах, любимых фильмах и сериалах, а также поделилась воспоминаниями о детстве. Читатели оценили интервью в домашнем стиле, передает NUR.KZ.
Айсауле Бакытбек представила своей аудитории новый формат видео - в течение пяти минут дочь Баян Максаткызы делала макияж, параллельно отвечая на вопросы. В самом начале блогер рассказала о своем любимом блюде:
"Я люблю манты. Недавно это поняла. Могу штук 10 съесть за раз”, - призналась Айсауле.
Вспомнила девушка и свои роды - за кадром у нее поинтересовались, кого было тяжелее родить - первую или вторую дочь.
“Мне грех жаловаться, потому что и первые, и вторые роды прошли хорошо. Наверное, Сәтті, потому что когда ты не знаешь, что тебе ожидать, ты идешь, мол, сейчас я все здесь зарешаю. А когда ты знаешь, что тебя ждет, ты думаешь “Пожалуйста, пусть все пройдет хорошо”, - рассказала Айсауле Бакытбек.
Отвечая на вопросы о своем детстве, Айсауле заметила, что ее родители не были сентиментальными, поэтому у нее не осталось вещей, которые напоминали бы ей о том периоде. В своей же семье блогер решила все делать по-другому.
“Я сентиментальная, и сейчас сохраняю все воспоминания, связанные с мужем и детьми - это одеяло мне подарили для Сафии, потом я такое же заказала для Сәтті. Потом, я думаю, мои девочки смогут передать их своим детям", - выразила надежду Айсауле.
Аудитория оценила откровенность Айсауле Бакытбек - своим мнением люди поделились в комментариях.
“Всегда смотрю ее видео на одном дыхании, с открытым ртом”, “Красавица”, “Ненавязчиво, живо и очень естественно! Молодчинка”, - написали они.
Ранее ставшая мамой во второй раз Айсауле Бакытбек рассекретила имя дочери.
Блогер также показала кадры с праздника, устроенного в честь 40 дней малышки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043507-ya-sentimentalnaya-aysaule-bakytbek-rasskazala-chto-hochet-peredat-v-buduschem-svoim-docheryam/