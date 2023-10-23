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30 лет независимости Казахстана

"Хочу стать мамой": Фариза Ескермес рассказала, о чем мечтает

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, известная по сериалу "Рауза" и другим кинопроектам, рассказала о своей мечте в Instagram. Она призналась, что хочет познать радость материнства, передает NUR.KZ.

"Хочу стать мамой. Хочу приятные мамские хлопоты, хочу не высыпаться, хочу набрать вес, чтобы снова похудеть.

Хочу делать массаж ребенку и петь колыбельную, хочу выбирать самую удобную коляску и читать детские книжки на природе вместе с ребенком", - написала Фариза в сторис.

Сторис Фаризы Ескермес
Сторис Фаризы Ескермес. Скриншот: instagram.com/fariza_yeskermes

Она также отметила, что желает, чтобы ее малыш был похож на своего отца.

"Хочу, чтобы он был копией отца, но слух был как у меня, хочу, чтобы он всегда смеялся, был здоровым и счастливым. Вот такие мечты", - заявила актриса.

Ранее звезда веб-сериала "Бажа" Фариза Ескермес призналась, что не боится остаться одна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2042212-hochu-stat-mamoy-fariza-eskermes-rasskazala-o-chem-mechtaet/

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