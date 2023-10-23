"Хочу стать мамой": Фариза Ескермес рассказала, о чем мечтает

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, известная по сериалу "Рауза" и другим кинопроектам, рассказала о своей мечте в Instagram. Она призналась, что хочет познать радость материнства, передает NUR.KZ.

"Хочу стать мамой. Хочу приятные мамские хлопоты, хочу не высыпаться, хочу набрать вес, чтобы снова похудеть.

Хочу делать массаж ребенку и петь колыбельную, хочу выбирать самую удобную коляску и читать детские книжки на природе вместе с ребенком", - написала Фариза в сторис.

Сторис Фаризы Ескермес. Скриншот: instagram.com/fariza_yeskermes

Она также отметила, что желает, чтобы ее малыш был похож на своего отца.

"Хочу, чтобы он был копией отца, но слух был как у меня, хочу, чтобы он всегда смеялся, был здоровым и счастливым. Вот такие мечты", - заявила актриса.

Ранее звезда веб-сериала "Бажа" Фариза Ескермес призналась, что не боится остаться одна.