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30 лет независимости Казахстана

"Я не боюсь остаться одна": Фариза Ескермес ответила на вопрос о замужестве

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес пообщалась с пользователями Instagram. Девушка дала совет своим подписчицам и ответила на вопрос о замужестве, передает NUR.KZ.

Любопытные подписчики поинтересовались у Фаризы, когда она собирается выйти замуж.

"Вообще-то такие вопросы не задают. Выйду тогда, когда будет суждено. А если не суждено выйти замуж, то я не боюсь остаться одна. Сейчас я счастлива", - заявила актриса.

Отметим, что актриса рассказывала, как встретила возлюбленного, с котором обрела спокойствие и ощутила гармонию в отношениях.

Звезду веб-сериала "Бажа" попросили дать совет молодым девушкам для того, чтобы они не ошибались.

"Ошибаться нужно. Ошибки учат быть мудрее, учат меняться к лучшему, удары судьбы приводят к апгрейду. Но, конечно, не надо намеренно совершать ошибки", - написала она.

Сторис Фаризы Ескермес
Сторис Фаризы Ескермес. Скриншот: instagram.com/fariza_yeskermes

Напомним, Фариза Ескермес попросила не пренебрегать здоровьем ради стройности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032083-ya-ne-boyus-ostatsya-odna-fariza-eskermes-otvetila-na-vopros-o-zamuzhestve/

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