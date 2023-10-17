"Надеюсь, судьба будет ко мне благосклонна": Асель Аскар высказалась о замужестве и счастье

Казахстанский блогер Асель Аскар рассказала своим подписчикам в Instagram, что думает о повторном замужестве. Она отметила, что не теряет надежды быть счастливой, передает NUR.KZ.

Подписчики заметили, что у Асель всегда грустные глаза. Напомним, в октябре прошлого года Асель Аскар похоронила восьмимесячного сына.

"Последний год я проплакала. Это неудивительно. Но верю, что все восстановится. Еще будут сиять от счастья. Каждый день, когда просыпаешься, ставишь себе цель, она мотивирует.

Потом видишь маленькие продвижения, учишься радоваться мелочам. Просто потому, что рядом любимые люди, видишь их любовь", - написала Асель.

Она отметила, что любовь близких проявляется даже в мелочах. И от этого становится на душе тепло.

"Глаза начнут сиять, когда цель будет достигнута, когда снова влюблюсь, когда снова буду ждать своего малыша", - призналась она.

Сторис Асель Аскар. Скриншот: instagram.com/assel.askar

Блогера также спросили, что она думает насчет создания семьи, готова ли к замужеству.

"Пока никаких планов нет. Сейчас фокус только на карьере. Когда остаешься один на один со своим горем и в кармане ни копейки, тебе надо кормить семью, надо работать и быть примером сыну, понимаешь, что с тобой останется только твоя работа.

Мужчины нестабильны в этом плане. Не говорю за всех, чаще всего так бывает. Надо надеяться на себя. А там, что приготовила судьба, время покажет.

Но я надеюсь, она будет ко мне благосклонна, и наконец даст уже возможность быть счастливой, а то как-то тяжело", - поделилась своими мыслями Асель.

Немногим ранее Асель Аскар рассказала, чем закончился конфликт с ее участием в фитнес-зале в Алматы.