Индира Едильбаева: Девочки хотят красивых поступков, ответственных мужчин и много денег
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Казахстанская певица Индира Едильбаева, которая не так давно выбыла из числа завидных невест отечественного шоу-бизнеса, рассказала в соцсети, чего, по ее мнению, хотят женщины, передает NUR.KZ.
Индиру спросили, как покорить сердце популярной певицы.
"Популярная певица - тоже человек. А все мы, девочки, хотим только одного - красивых поступков, ответственных мужчин, много денег, а также хотим чувствовать себя в безопасности", - рассказала она.
Одна из подписчиц призналась певице, что ее муж не дарит ей цветы.
"А попробуйте прямо и конкретно сказать о своем желании, он же муж, кому еще говорить о своих желаниях, если не ему", - заявила артистка.
Напомним, в начале сентября Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов сыграли свадьбу. Недавно певица рассказала, смогла ли бы простить измену.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2040692-indira-edilbaeva-devochki-hotyat-krasivyh-postupkov-otvetstvennyh-muzhchin-i-mnogo-deneg/