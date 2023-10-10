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Вышедшая замуж Индира Едильбаева рассказала, смогла ли бы простить измену любимого

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Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов
Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Отечественная певица и актриса Индира Едильбаева ответила на вопросы подписчиков в Instagram о личной жизни. Она рассказала, простила бы измену любимого или нет, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались, почему певица долгое время была одна.

"Выстраивала отношения с собой, прожила определенный опыт с разными людьми, поняла, какого человека хочу видеть рядом всю свою жизнь, и встретила его", - расказала Индира.

Ей также задали вопрос, смогла ли бы она простить измену любимого человека.

"Я не думаю об этом, потому что таким мыслям нет места в наших отношениях", - заявила она.

Сторис Индиры Едильбаевой
Сторис Индиры Едильбаевой. Скриншот: instagram.com/indi_edilbayeva

Напомним, в начале сентября Индира Едильбаева и ее избранник сыграли пышную свадьбу. Певица рассказала, что изменилось в их жизни после свадьбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2040407-vyshedshaya-zamuzh-indira-edilbaeva-rasskazala-smogla-li-by-prostit-izmenu-lyubimogo/

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