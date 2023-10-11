36-летняя звезда "Кухни" родила второго ребенка в Аргентине (фото)
Опубликовано:
Российская актриса, озвучившая Чебурашку в одноименном фильме, стала мамой во второй раз. Об этом она написала в Instagram и показала первое фото из роддома, передает NUR.KZ.
О беременности Ольги Кузьминой стало известно в июне. Актриса сообщила радостную новость фанатам в соцсети.
36-летняя звезда сериала "Кухня" показала первое фото с новорожденным малышом на руках. Отметим, что она вместе с мужем уже месяц находится в Аргентине.
"Здравствуй, новый человек! Добро пожаловать в этот мир. 09.10.2023", - написала она.
"Поздравляю. Я так ждала эту новость. Ура! Счастья и здоровья, радости бесконечной", "Пусть новый человек растет здоровым, счастливым, настоящим человеком с большой буквы", "Безмерно и от души поздравляю с таким событием", - гласят комментарии под фото.
Отметим, что Ольга Кузьмина и Евгений Апанасевич сыграли свадьбу минувшим летом. От первого же брака у актрисы есть 10-летний сын Гордей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2040579-36-letnyaya-zvezda-kuhni-rodila-vtorogo-rebenka-v-argentine-foto/