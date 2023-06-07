Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина готовится стать мамой во второй раз

Ольга Кузьмина. Фото: instagram.com/kuzmummy

Российская актриса Ольга Кузьмина, сыгравшая в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон", сообщила поклонникам в Instagram радостную новость. Она готовится стать мамой во второй раз, передает NUR.KZ.

Актриса опубликовала фотографии и показала округлившийся живот. Актриса также показала своего избранника и отца будущего ребенка, ведущего Евгения Апанасевича.

"Хорошая погода, не правда ли?" - подписала снимки знаменитость.

Поклонники артистки поздравили в комментариях Ольгу с этим прекрасным событием.

"Вот это лучшая новость лета", "Когда успели? Столько работы, поездки". "Погода отличная, как и ваша новость", "Очень здорово, какая прелесть! Поздравляю", "Какая прелесть! Поздравляю", - написали фолловеры.

Как пишет издание Starhit, ранее звезда "Кухни" была замужем за психологом в ОМОНе Алексеем Терещенко. В 2013 году у пары родился сын Гордей. А в 2019 году супруги развелись.

Нового избранника Кузьмина долго скрывала от общественности.

Ранее мы писали, что Ольга Кузьмина удивила фанатов новым образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023782-zvezda-seriala-kuhnya-olga-kuzmina-gotovitsya-stat-mamoy-vo-vtoroy-raz/