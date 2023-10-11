Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Уже выбрали страну": Ерке и Raim решили купить недвижимость за рубежом

Опубликовано:

Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Кадр из видео: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала в Instagram, что они с супругом решили купить недвижимость за рубежом. Они уже выбрали, в какой стране будет их квартира, передает NUR.KZ.

Ерке вновь провела рубрику "вопрос - ответ". Один из ее подписчиков заявил, что она красива, несмотря на то, что ей уже за 40.

"Мне еще нет 40. Есть еще время. Никто не может всю жизнь оставаться 18-летним. Что за привычка придираться к возрасту? Даст Аллах, мне будет и 80, и 90, буду пить чай в кругу внуков и правнуков со своим стариком Райымбеком", - отшутилась она.

А кое-кто поинтересовался, есть ли у супругов намерение жить за границей.

"Муж хотел этим летом купить дом в Алматы. Но мы передумали. Посоветовались и решили, что одна квартира у нас в Казахстане уже есть, а вторую приобретем за рубежом.

Уже выбрали страну. Хоть и не переедем полностью, но будем жить там по несколько месяцев. Даст Бог, и эти дни не за горами. А сейчас все наши мысли о малыше, надо родить в добром здравии", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, не так давно беременную Ерке муж увез в Лондон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2040486-uzhe-vybrali-stranu-erke-i-raim-reshili-kupit-nedvizhimost-za-rubezhom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.