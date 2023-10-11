"Уже выбрали страну": Ерке и Raim решили купить недвижимость за рубежом

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала в Instagram, что они с супругом решили купить недвижимость за рубежом. Они уже выбрали, в какой стране будет их квартира, передает NUR.KZ.

Ерке вновь провела рубрику "вопрос - ответ". Один из ее подписчиков заявил, что она красива, несмотря на то, что ей уже за 40.

"Мне еще нет 40. Есть еще время. Никто не может всю жизнь оставаться 18-летним. Что за привычка придираться к возрасту? Даст Аллах, мне будет и 80, и 90, буду пить чай в кругу внуков и правнуков со своим стариком Райымбеком", - отшутилась она.

А кое-кто поинтересовался, есть ли у супругов намерение жить за границей.

"Муж хотел этим летом купить дом в Алматы. Но мы передумали. Посоветовались и решили, что одна квартира у нас в Казахстане уже есть, а вторую приобретем за рубежом.

Уже выбрали страну. Хоть и не переедем полностью, но будем жить там по несколько месяцев. Даст Бог, и эти дни не за горами. А сейчас все наши мысли о малыше, надо родить в добром здравии", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, не так давно беременную Ерке муж увез в Лондон.