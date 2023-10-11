"Уже выбрали страну": Ерке и Raim решили купить недвижимость за рубежом
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Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала в Instagram, что они с супругом решили купить недвижимость за рубежом. Они уже выбрали, в какой стране будет их квартира, передает NUR.KZ.
Ерке вновь провела рубрику "вопрос - ответ". Один из ее подписчиков заявил, что она красива, несмотря на то, что ей уже за 40.
"Мне еще нет 40. Есть еще время. Никто не может всю жизнь оставаться 18-летним. Что за привычка придираться к возрасту? Даст Аллах, мне будет и 80, и 90, буду пить чай в кругу внуков и правнуков со своим стариком Райымбеком", - отшутилась она.
А кое-кто поинтересовался, есть ли у супругов намерение жить за границей.
"Муж хотел этим летом купить дом в Алматы. Но мы передумали. Посоветовались и решили, что одна квартира у нас в Казахстане уже есть, а вторую приобретем за рубежом.
Уже выбрали страну. Хоть и не переедем полностью, но будем жить там по несколько месяцев. Даст Бог, и эти дни не за горами. А сейчас все наши мысли о малыше, надо родить в добром здравии", - отметила она.
Напомним, не так давно беременную Ерке муж увез в Лондон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2040486-uzhe-vybrali-stranu-erke-i-raim-reshili-kupit-nedvizhimost-za-rubezhom/